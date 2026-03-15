Ο Akylas πρωταγωνιστής σε σειρά της ΕΡΤ - Εκεί θα είναι του χρόνου ο Καπουτζίδης

Ο Akylas σύντομα σε γκεστ εμφάνιση σε αγαπημένη σειρά της ΕΡΤ και ποια είναι τα τηλεοπτικά βήματα του Γιώργου Καπουτζίδη για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Akylas μπαίνει «Στο Παιδί» της ΕΡΤ

Παρά τις εντατικές προετοιμασίες για τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη o Akylas με αφορμή το λανσάρισμα του βίντεοκλιπ του «Ferto» αποκάλυψε και μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα που έρχεται άμεσα και δεν είναι αμιγώς μουσική.

Αναφέροντας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι η υποκριτική αποτελούσε παιδικό του όνειρο αποκάλυψε πως θα εμφανιστεί στη σειρά του Πρώτου Καναλιού της Δημόσιας Τηλεόρασης «Το Παιδί».

«Όταν ξεκίνησα, ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική από μικρός. Θα παίξω σε δύο επεισόδια στη σειρά της ΕΡΤ, Το Παιδί. Ήρθε χθες το σενάριο. Γίνονται τόσο όμορφα πράγματα και ζω το όνειρο. Θα γίνουν πολλά πράγματα».

Τη συμμετοχή του καλλιτέχνη στη σειρά είχε προαναγγείλει ο σεναριογράφος της Παναγιώτης Ιωσηφέλης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο X στις 4 Μαρτίου είχε γράψει: «Done. Επεισόδια 107 και 108 (με σπέσιαλ συμμετοχή)».

Όσον αφορά στην κατάταξη της χώρας μας στα στοιχήματα για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού υπήρξε μετά το λανσάρισμα του κλιπ ελαφρά άνοδος από την 5η στην 4η θέση και πίσω από τις Φινλανδία, Γαλλία και Δανία.

Γιώργος Καπουτζίδης: Με ισχυρή παρουσία και την επόμενη σεζόν στη μικρή οθόνη

Με τον δημοφιλέστατο δημιουργό και πολύ καλό της φίλο, Γιώργο Καπουτζίδη, κάνει πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο η Ζέτα Μακρυπούλια στο «Moments» στον ΑΝΤ1.

Ο δημιουργός αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως το ισχυρότερο brand της ψυχαγωγίας αυτή τη στιγμή στην εγχώρια τηλεόραση. Έχοντας μπροστά του τον Μάϊο τον σχολιασμό και την παρουσίαση της Eurovision είναι δεδομένη η επιθυμία της ΕΡΤ να παραμείνει στο ρόλο του στον πανευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό και την επόμενη σεζόν.

Όπως δεδομένη είναι και η βούληση του ΣΚΑΪ ο Καπουτζίδης να παραμείνει στην παρουσίαση του επόμενου κύκλου του «The Voice» με το talent show να επιστρέφει στη συχνότητα του καναλιού του Φαλήρου το φθινόπωρο.

Εκεί που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση για τον ταλαντούχο δημιουργό είναι στο κομμάτι της μυθοπλασίας. Εάν δηλαδή θα υπάρξει νέος κύκλος των «Σερρών».

Επιθυμία του είναι να υπάρξει ωστόσο αυτό σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από το Neflix. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν υπάρξει ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει στο μυαλό του το σενάριο της επόμενης του σειράς.

Είναι ωστόσο πολύ πρόωρο να ειπωθεί ποιο κανάλι θα τη φιλοξενήσει και πότε αυτή θα βγει στον τηλεοπτικό «αέρα».

