Ο ΑΝΤ1 ανανέωσε με την Κατερίνα Καραβάτου: Η ανακοίνωση του σταθμού

Το καλοκαίρι που μας πέρασε η Κατερίνα Καραβάτου παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, σημειώνοντας καθημερινά υψηλή τηλεθέαση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οπότε και ολοκληρώθηκε ο κύκλος της εκπομπής μέχρι και σήμερα, είχαν ακουστεί πολλές φήμες γύρω από το αν ΑΝΤ1 και Κατερίνα Καραβάτου θα συνεχίσουν να συνεργάζονται ή αν η παρουσιάστρια θα μετακινηθεί σε κάποιον άλλο σταθμό από αυτούς που φέρονταν να τη διεκδικούν.

Οι ίδιες φήμες υποστήριζαν πως ο ΑΝΤ1 δεν ήθελε να αφήσει την παρουσιάστρια να φύγει από το δυναμικό του και με ανακοίνωσή του σήμερα Τετάρτη (29/10) ο σταθμός του Αμαρουσίου γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την Κατερίνα Καραβάτου

«Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.»