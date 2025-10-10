Ο Αντετοκούνμπο στο πλατό του Αρναούτογλου: «Έστειλα έναν φίλο μου στη Μαράια και μου έριξε χυλόπιτα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί σε ελληνικό τηλεοπτικό πλατό, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Στο τρέιλερ που ήδη κυκλοφορεί, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA αποκαλεί τον παρουσιαστή «κύριε Γρηγόρη», ενώ μοιράζεται μια προσωπική ανάμνηση: θυμάται τον πατέρα του να βιάζεται να επιστρέψει στο σπίτι για να παρακολουθήσει την εκπομπή «Πολύ την Κυριακή».

«Είμαι μεγάλος φαν σας», λέει χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο, με τον Αρναούτογλου να τον ευχαριστεί για την επιλογή του να εμφανιστεί στην εκπομπή του, αντί για κάποιο από τα μεγάλα αμερικανικά talk shows.

Η συνέντευξη, που αναμένεται να καλύψει όλο το φάσμα της ζωής και της καριέρας του, περιλαμβάνει και πιο προσωπικές στιγμές. Ο «Greek Freak» αποκαλύπτει, με χιούμορ, ότι όταν προσέγγισε για πρώτη φορά τη σύζυγό του, Μαράια, εκείνη τον είχε… απορρίψει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπε είπε: «Γνώρισα τη Μαράια στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, ήμουν 20 χρονών, έστειλα ένα φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα. Το 2016 ξαναπροσπάθησα, ήρθε σ' ένα ταξίδι μαζί με τη μητέρα μου, μαγείρευε μαζί με τη μητέρα μου.

Μ' έχει βοηθήσει να φτάσω εδώ που είμαι. Γιατί με τη δόξα, με τα χρήματα με τη φήμη, αν είσαι μικρό παιδί μπορεί να μπερδευτείς. Με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».