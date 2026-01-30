Μενού

Ο αντικαταστάτης της Άννας Λιβαθυνού στο Καλημέρα Ελλάδα - Έχει συνεργαστεί πάλι με τον Στάθη

Ανακοινώθηκε ο αντικατάστατης της Άννας Λιβαθυνού στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Παναγιώτη Στάθη.

Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Σάλο στα μέσα ενημέρωσης είχε προκαλέσει η είδηση της αποχώρησης της Άννας Λιβαθυνού από την θέση της συμπαρουσιάστριας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη

Τις τελευταίες μέρες μάλιστα σενάρια για το ποιος θα αντικαταστήσει τη δημοσιογράφο κατέκλυσαν το Διαδικτυο, με το επικρατέστερο να είναι ότι ο Παναγιώτης Στάθης θα συνεχίσει την εκπομπή έχοντας στο πλευρό του άντρα παρτενέρ, αλλά όχι σε ισότιμο ρόλο και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως έγραψε και το Reader.

Τελικά, σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, έγινε επισήμως γνωστό μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» ότι τη θέση της δημοσιογράφου θα λάβει ο Στέφανος Σίσκος, ο οποίος καθίσταται ο νέος συνεργάτης του Παναγιώτη Στάθη από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Στέφανος Σίσκος έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Παναγιώτη Στάθη ενώ τώρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί ο ρόλος του μέσα στο «Καλημέρα Ελλάδα».

 

