Ο Αντώνης Φουρλής στην ΕΡΤ και τα δύο ονόματα από ιδιωτικά κανάλια που ίσως ακολουθήσουν

Οι αφίξεις προσώπων από τα ιδιωτικά κανάλια στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής για τη στελέχωση του ERTNEWS του 24ωρου ειδησεογραφικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης συνεχίζονται. Έτσι μετά τους Γιώργο Κακούση (Action 24), Νικολέττα Κρητικού (ΣΚΑΪ), Αδαμαντία Λιόλιου (Open) και Στέλλα Στυλιανού (Mega) στο κανάλι εντάσσεται και ο προερχόμενος από τον ΑΝΤ1 Αντώνης Φουρλής.

«To ΕΡTNEWS υποδέχεται τον έμπειρο δημοσιογράφο Αντώνη Φουρλή. Με πολυετή παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα νέα μέσα, ο Αντώνης Φουρλής εντάσσεται στο δυναμικό του 24ωρου ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης» αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο τύπου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα χωρίς προς το παρόν να διευκρινίζονται τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, 2 ακόμη πρόσωπα από τα ιδιωτικά κανάλια είναι σε συζητήσεις με την ΕΡΤ χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει προκύψει οριστική συμφωνία.