Το αβέβαιο μέλλον της εκπομπής του Θανάση Πάτρα και τα σενάρια για τις εκπομπές Κοκλώνη

Ο βασικός σχεδιασμός των δύο από τις τρεις εκπομπές που ανήκουν στην ευθύνη της διεύθυνσης προγράμματος του Open έχει ολοκληρωθεί.

Η πρεμιέρα της βραδινής κοινωνικής εκπομπής με συντονιστές τους Κωνσταντίνο Μπογδάνο και Κατερίνα Παπακωστοπούλου και συμμετέχοντες τους Αναστάσιο Ντούγκα, Βαγγέλη Σερίφη και Σταύρο Μπαλάσκα προγραμματίζεται για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη Late Night ζώνη. Για την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η φωτογράφιση και το τρέϊλερ.

Όσον αφορά στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου που θα προβάλλεται στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με τίτλο «Ραντεβού του ΣΚ» όλα έχουν δρομολογηθεί, το τρέϊλερ τρέχει ήδη στον «αέρα» και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το Σάββατο 20 ή το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης: Έξαλλη η Παναγοπούλου με βίντεο ανήλικης παραβατικότητας: «Δεν ντρέπεται κι αυτός και οι γονείς του»

Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα για την εκπομπή που είχε σχεδιαστεί στο καθημερινό πρόγραμμα στη μεσημεριανή ζώνη με οικοδεσπότη τον Θανάση Πάτρα.

Ενώ είχαν γίνει οι σχετικές συζητήσεις κανείς από τους συντελεστές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο ενώ υπήρχαν και κενά στη στελέχωση.

Πλέον είναι ισχυρό το σενάριο η εν λόγω εκπομπή να μην προχωρήσει σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που αναφέρουν πως ο Νίκος Κοκλώνης είναι σε προχωρημένες πλέον συζητήσεις με την διοίκηση του Open για να αναλάβει τόσο την μεσημεριανή ζώνη τις καθημερινές όσο και αυτή του Σαββατοκύριακου με το στήσιμο δύο καινούργιων εκπομπών.

Το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.