Ο Αντώνης Κανάκης έμαθε τι εστί δήμος Ιλίου: Έβαλαν «σκιάχτρο» να φυλάει επικίνδυνη λακούβα

Ο Αντώνης Κανάκης έμαθε ίσως με τον πιο αρμόζοντα τρόπο τι σημαίνει «Δήμος Ιλίου», ίσως ένα από τα πλέον ξεχασμένα προάστια της Αθήνας, μέσω μίας είδησης για τις πρωτότυπες τακτικές δημόσιας ασφάλειας της δημαρχίας.

Περιγράφει ακόμα άναυδος ο παρουσιαστής στο «Ράδιο Αρβύλα»: «Δείτε τι έκανε ο δήμος. Υπάρχει αυτή η τεράστια λακούβα και έκαναν αυτό εδώ», ανοίγοντας βίντεο από ρεπορτάζ, που δείχνει τις υπηρεσίες του δήμου να έχουν στήσει ένα αυτοσχέδιο «σκιάχτρο», για να αποτρέπει τους οδηγούς.

Αυτή η μερακλίδικη κατασκευή, αποτελείται από έναν πάσσαλο μέσα στη λακούβα, σφηνωμένο με πλαστικά μπιτόνια, ενώ στο πάνω μέρος του έχει κρεμαστεί μία κούτα, που «φοράει» το χαρακτηριστικό φωσφοριζέ γιλέκο υπαλλήλου του δήμου.

Πρόκειται για ακόμα μία παρέμβαση που αντανακλά τη φιλοσοφία του Δήμου Ιλίου για την αστική παρακμή, όχι ως κάτι που επιδέχεται επισκευής, αλλά ως έναν ρευστό καμβά που φιλοτεχνούν ο Πατέρας Χρόνος και η Μητέρα Φύση σε απόλυτη αρμονία.

Και ποιοι είμαστε εμείς, ρωτά ο συντάκτης, για να ισοπεδώσουμε, ωσάν σπηλαιάνθρωποι που σπιλώνουν τοίχους σπηλαίων, αυτή την υπερβατική τέχνη, αντί να την αναδείξουμε;