Ο απρόσμενος νικητής της μάχης της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό το βράδυ της Κυριακής

Σκληρή μάχη δόθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/12) στην prime time ζώνη με τη διαφορά στα ποσοστά τηλεθέασης σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι οριακή.

Την πρωτιά στο δυναμικό κοινό κέρδισε η μυθοπλασία με την κωμική σειρά του Star, IQ 160, να συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όσο και συγκεκριμένα 16,1%, αφήνοντας πίσω του το The Voice (14,9%), αλλά και το Μια Νύχτα Μόνο (13,9%) που έχει κερδίσει πρωτιές στην τηλεθέαση αρκετές φορές τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ακολούθησαν στην τέταρτη θέση η Γη της Ελιάς με 11,1% και το Ποιός Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος με 10,6%.

Στο γενικό σύνολο τώρα την πρωτιά κέρδισε η σειρά Μια Νύχτα Μόνο με 20,3%, ενώ ακολούθησε το The Voice με 18,4% και σε απόσταση αναπνοής η Γη της Ελιάς με 18.2%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Ποιός Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος με μέσο όρο 14,1% και στην πέμπτη το IQ 160 με 12,7%.