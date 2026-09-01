«Studio στις 3»: Η μεταγραφή της χρονιάς και το μεγάλο στοίχημα

Σύμφωνα με όλα τα κλισέ του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, η μετακίνηση σύσσωμης της εκπομπής “Στούντιο 4” από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ, ήταν η «μεταγραφή της χρονιάς». Ένα μεγάλο στοίχημα, ένα ρίσκο όχι μόνο για τους παρουσιαστές και την ομάδα της, που έφυγαν από την ασφάλεια της δημόσιας τηλεόρασης -όπου το 7% τηλεθέασης θεωρείται επιτυχία- αλλά και για το κανάλι του Φαλήρου, που επιχειρεί -ματαίως ως τώρα- να δώσει νέα μορφή στην ψυχαγωγική φυσιογνωμία του -που έχει στιγματιστεί από το Survivor και άλλα ριάλιτι.

Η πρεμιέρα του “Studio στις 3” στον ΣΚΑΪ ήταν ακριβώς ό,τι υποσχέθηκαν οι παρουσιαστές του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Η ίδια εκπομπή, η ίδια φιλοσοφία, τα ίδια πρόσωπα -με νέα φίλερς και λογότυπα.

Η ομάδα της Νάνσυς και του Θανάση δεν έταξε μεγαλόπνοες αλλαγές, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και αποκλειστικότητες, είπε απλώς «αυτοί είμαστε κι αυτοί θα μείνουμε», κι έτσι έγινε. Το νέο “Studio στις 3” παραμένει οικείο κι αυτό καταγράφεται στα υπέρ του. Δεν επιχειρεί να ανακαλύψει την Αμερική, ούτε να οδηγήσει την ελληνική τηλεόραση στην επόμενη χιλιετία, αλλά να προσφέρει ένα χαλαρό τρίωρο που παρακολουθείς χωρίς τύψεις κι ενοχές, μια ενημερωμένη παρέα, που δεν υποτιμά τη νοημοσύνη σου, ούτε υπερτιμά το ρόλο της.

Με οδηγό τα social media

Η θεματολογία του, στην πρεμιέρα τουλάχιστον, αντλήθηκε κυρίως από τα social media, με έμφαση στα viral της ημέρας, της εβδομάδας, του Αυγούστου, του καλοκαιριού, συνδέσεις με τους πρωταγωνιστές τους και βίντεο αφιερωμένα στις διακοπές δημοφιλών σταρ στην Ελλάδα, στη συνάντηση του Τομ Χανκς με Έλληνα θαυμαστή του, στην επέτειο του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, συν ένα δυνατό βίντεο με τον Τάσο Χαλκιά (που είδε το σπίτι του να καίγεται στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό).

Στον καναπέ του υποδέχτηκε τον Τάκη Ζαχαράτο για μια συνέντευξη που ξεκίνησε ως ψυχογράφημα – εισαγωγή σεμιναρίου ψυχικής ευεξίας, αλλά χάρις στις γνώσεις, στην άνεση και στη δεξιοτεχνία των παρουσιαστών εξελίχθηκε σε πολλά περισσότερα.

Λεπτομέρειες, που κάνουν τη διαφορά

Τα προβλήματα δεν έλειψαν από την πρώτη εκπομπή (άλλη πάσα – άλλο βίντεο ή 4 φορές το ίδιο βίντεο), όμως σε κάθε περίπτωση ξεπεράστηκαν χαλαρά και με χιούμορ. Δεν χάλασαν -έως και ενίσχυσαν- το κλίμα μιας «ζωντανής», ανθρώπινης παρέας, που δεν τα κάνει όλα τέλεια, αλλά δεν σταματά να προσπαθεί.

Κι αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη διαφορά στην εκπομπή του Θανάση, της Νάνσυς και της ομάδας τους. Η αλήθεια, το μέτρο, η εντιμότητα στις επιλογές και στις προθέσεις τους απέναντι στον θεατή και απέναντι στο ρόλο τους.

Το γεγονός ότι ξέρουν τι λένε και πώς το λένε, χωρίς να γίνονται παντογνώστες, απλώς δημοσιογράφοι που έχουν κάνει τη δουλειά τους. Το -αυτονόητο μεν, σε έλλειψη δε- προσόν ότι εμφανίζονται διαβασμένοι απέναντι στον κάθε συνομιλητή τους και μπορούν να ενισχύσουν με γνώσεις και μικρές λεπτομέρειες -που κάνουν τη διαφορά- ακόμα και συνεντεύξεις των ίδιων και των ίδιων προσώπων. Η ευγένεια και το χιούμορ μεταξύ τους, που σπανίζουν σε πάνελ, που έμαθαν να γίνονται viral με καβγάδες και ξεσπάσματα, κανιβαλίζοντας ανταγωνιστές, συνεργάτες ή καλεσμένους.

Απλή καλή τηλεόραση

Όσο, λοιπόν κι αν παραμένει ίδιο, το νέο “Studio στις 3”, έδειξε από το ξεκίνημα του ότι είναι μια εκπομπή που διαφέρει -ακόμα και εκτός της προστατευτικής σκέπης της δημόσιας τηλεόρασης. Κυρίως γιατί επιμένει στο μοντέλο μιας διαφορετικής εκδοχής καθημερινού μαγκαζίνο, που θέτει σαφείς κόκκινες γραμμές και δεν επιτρέπει στον ανταγωνισμό να το καθορίσει. Που δεν αγαπά τις φωνές, τις βαρύγδουπες αποκαλύψεις και τις τεχνητές εντάσεις, ούτε τάζει παπάδες -μεταφορικά ή κυριολεκτικά- αλλά τηλεοπτική ψυχαγωγία που σέβεται την αποστολή της.

Γι’ αυτό, η πορεία του, ενόψει του δύσκολου ανταγωνισμού, συνιστά ένα μεγάλο στοίχημα. Όχι μόνο για τον ΣΚΑΪ, τη Νάνσυ, τον Θανάση και τους υπόλοιπους συντελεστές του, αλλά για την ίδια την απλή, καλή τηλεόραση -απέναντι στα “θηρία”...