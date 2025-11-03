Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου υπερασπίζεται την Τούνη: «Μου τη σπάνε οι μικρούλες που προσπαθούν να την αντιγράψουν»

Καλεσμένος στο vidcast της Modern Cinderella ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις... μία και μία.

Ποια εκπομπή στην οποία συμμετείχες θα ήθελες να διαγράψεις από το youtube;.

«Θα σου πω την Κατερίνα Καινούργιου, για τον εξής λόγο. Γιατί ήταν η επιστροφή στο κανάλι του Alpha τότε και είχε πολύ περισσότερο ενημερωτικό κομμάτι και έπρεπε εμείς, σαν ψυχαγωγική εκπομπή, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη νομίζω η χρονιά» δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ποια τηλεοπτική παρέα θα ήθελες να διαγράψεις από τη μνήμη σου;

«Όλοι αυτοί οι κίτρινοι που έκαναν τις εκπομπές και έλεγαν ότι δεν ασχολούνται, ενώ ασχολούνται… Η Χρίσλα Γεωργακοπούλου, που ήμασταν μαζί στην εκπομπή και ήταν πολύ καυστική, και η Τζωρτζέλα Κόσιαβα -άλλη αυτή η νοικοκυρά».

Ποια influencer δεν μπορείς να συμπαθήσεις όσο και να προσπαθείς;

«Πώς την έλεγαν αυτή; Δεν μπορώ καθόλου την Super Κική όταν φωνάζει. Δεν μπορώ να τσιρίζει μέσα στο αυτί μου. Μου τη σπάνε, όμως, και όλες αυτές οι μικρούλες, που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα (Τούνη), ακόμα και στον τρόπο που γράφει».

Ποιον celebrity έχει κάνει μπλοκ;

«Έχω μπλοκάρει στο Instagram την Τόνια Σωτηροπούλου» αποκάλυψε ο επιχειρηματίας και influencer, ο οποίος είχε το 2013 σχέση με την ηθοποιό.



