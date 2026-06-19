Ο Δημήτρης Πιατάς θεωρεί ότι «γλίτωσε» που δεν έπαιξε σε ταινία του Σμαραγδή: «Όποιος παίζει, πεθαίνει μετά»

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει» δήλωσε ο Δημήτρης Πιατάς σε συνέντευξή του και εξήγησε: Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά. Από τον Σωτήρη Μουστάκα μέχρι τον Στάθη Ψάλτη. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί θέλω να μην πεθάνω ακόμα».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σάτιρα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη την οποία χαρακτήρισε ως τη μοναδική Ελληνίδα σταρ.

«Δεν υπάρχει όριο στη σάτιρα. Αν θες να βάλεις όριο, αυτό εγώ το λέω έτσι πολύ ευγενικά, είναι φασισμός», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πιατάς.

Για τη συνεργασία που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σχολίασε: «Ήταν εξαιρετικά ζεστή φιλική και χαίρομαι πολύ γιατί γνώρισα ένα είδωλο και επιτέλους γνώρισα και έναν Έλληνα, γιατί είναι Έλληνας ο Αντετοκούνμπο, πολύ περισσότερο Έλληνας από πολλούς άλλους».

Αναφερόμενος στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο, ο Δημήτρης Πιατάς τόνισε: «Απουσιάζει η τηλεκριτική. Θα ήθελα να υπάρχει πιο έντονη κριτική στην τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση πρέπει να αυτοδιορθώνεται και να κάνει αυτοκριτική. Ο κόσμος θέλει μια τηλεόραση που να είναι ζωντανή, ειλικρινής, όχι δήθεν και εσείς πουλάτε φρου φρου και αρώματα»

Με αφορμή το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο ηθοποιός ανέφερε: «Η Αλίκη ήταν σταρ. Δεν είχαμε πάρα πολλές σταρ, μόνο την Αλίκη είχαμε. Τα υπόλοιπα όλα τα ονόματα, είναι εφευρήματα. Η Αλίκη ήταν πραγματικά μια μεγάλη σταρ. Και χαίρομαι που έγινε μουσείο γιατί υπάρχει ένα άγαλμά της στην πλατεία Μαβίλη που δεν της μοιάζει γαμώτο».