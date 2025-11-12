«Ο Γιάνναρος γίνεται 6 ετών»: Ο Αντώνης Κανάκης ευχήθηκε στον γιο του από το Ράδιο Αρβύλα

Για το 5ο επεισόδιο των Ράδιο Αρβύλα, ο Αντώνης Κανάκης επιφύλασσε μία ιδιαίτερη εισαγωγή στους θεατές, καθώς την αφιέρωσε στα γενέθλια του γιου του, Γιάννη, που έκλεινε τα 6 χρόνια.

«Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, την παραμικρή άλλη κουβέντα, θέλω να ευχηθώ γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει τώρα με τον κορίτσαρό μου. Ο "αγόραρός" μου που σήμερα έχει γενέθλια, ο Γιάνναρος γίνεται 6 ετών κυρίες και κύριοι».

«Και η Ευγενία είναι 9, απίστευτο πώς περνούν τα χρόνια, απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», πρόσθεσε ο Αντώνης Κανάκης καταχαρής.