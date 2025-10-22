Λύγισε ο Γιώργος Λιάγκας μιλώντας με τον Πλακιά: «Νίκο, είναι σαν να είχα κι εγώ άνθρωπο στο τρένο»

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό».
Με αφορμή την τροπολογία που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μίλησε για τα συναισθήματά του και για όσα συνεχίζει να τον βαραίνουν μετά την ανείπωτη απώλεια.
Στο φινάλε της κουβέντας, ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς συγκινημένος, απευθύνθηκε στον καλεσμένο του λέγοντας: «Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και θέλω να σου πω ότι έτσι λειτουργώ δυόμιση χρόνια, σαν να είχα κι εγώ δικό μου άνθρωπο μέσα στο τρένο».
Η στιγμή αυτή σφράγισε την εκπομπή με έντονη συναισθηματική φόρτιση, αφήνοντας το κοινό να συμμεριστεί το βάρος και την αλήθεια των λόγων τους.
