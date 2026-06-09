Ο Χιου Λόρι πιο House από ποτέ! Το «μεθυσμένο» ειρωνικό tweet σε viral κριτική

Ο Χιου Λόρι αγαπήθηκε όσο λίγοι ηθοποιοί για την ερμηνεία του στον χαρακτήρα του Dr. House, του κακότροπου, ειρωνικού, αλλά ταυτόχρονα ευφυούς γιατρού που έβρισκε τη λύση σε περίπλοκες ιατρικές υποθέσεις.

Μπορεί η σειρά να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 14 χρόνια, αλλά οι φανατικοί θαυμαστές του δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τον «αγγίξει».

Η κριτική στο House και η απάντηση του Λόρι

Σε ανάρτησή της στο X η δημοσιογράφος Τζάνετ Μάρει επέκρινε πώς στη σειρά House υπάρχει πάνω κάτω η ίδια ιστορία. «Ένας ασθενής έχει μια μυστηριώδη ασθένεια. Ο Χιου Λόρι (ο Χάουζ) κάνει λάθος διάγνωση. Ο ασθενής παραλίγο να πεθάνει. Ο Χιου Λόρι κάνει ξανά λάθος διάγνωση. Απειλείται ότι θα απολυθεί. Ο ασθενής παραλίγο να πεθάνει ξανά. Ο Χιου Λόρι έχει μια ξαφνική έμπνευση της τελευταίας στιγμής. Κάνει τη σωστή διάγνωση. Δεν απολύεται. Οκτώ σεζόν με αυτό το μοτίβο;».

Late to the party, but I've started watching Season 1 of House. Same narrative every episode:



Patient has mysterious illness.

Hugh Laurie (House) gets diagnosis wrong.

Patient nearly dies.



Hugh Laurie gets diagnosis wrong again.

Gets threatened with being fired.

Patient nearly… — Janet Murray (@jan_murray) June 6, 2026

Η απάντηση του Χιου Λόρι ήταν μάλλον πιο Χάουζ από ποτέ.

«Ευχαριστώ για την κριτική σου, Τζάνετ. Δοκιμάσαμε πράγματι μερικά επεισόδια όπου ο Χάουζ (Χιου Λόρι - παρακαλώ βάλε τις παρενθέσεις στη σωστή θέση) έβρισκε τη σωστή διάγνωση με την πρώτη, αλλά τότε τα επεισόδια διαρκούσαν μόλις έξι λεπτά. Το NBC δεν ήταν ευχαριστημένο.»

Και συνέχισε: «Έπειτα δοκιμάσαμε μερικά επεισόδια όπου ο Χάουζ δεν έβρισκε ποτέ τη σωστή διάγνωση και ο ασθενής πέθαινε. Το κοινό δεν ήταν ευχαριστημένο.»

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Θα μπορούσε κανείς να εφαρμόσει την οξεία ανάλυσή σου και σε άλλες μορφές τέχνης: ο Γ.Σ. Μπαχ έγραψε 30 Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ πάνω στην ίδια αρμονική δομή· η Φρίντα Κάλο ζωγράφισε δεκάδες αυτοπροσωπογραφίες· ο Χένρι Μουρ... τι να πει κανείς;»

Και κατέληξε:«Το νόημα είναι οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα. Αν το μόνο που βλέπεις είναι "νοσοκομείο, ιατρικά, μπλα μπλα", τότε μάλλον η σειρά δεν προοριζόταν για σένα. Παρ’ όλα αυτά, ανυπομονώ να διαβάσω το πρώτο σου μυθιστόρημα!».

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

Η συγγνώμη στη δημοσιογράφο

Φυσικά, το tweet του Λόρι πήρε μεγάλη έκταση λόγω των φανατικών θαυμαστών του που άρχισαν να τον υπερασπίζονται με τη δημοσιογράφο να εισπράττει πολλά αρνητικά σχόλια και να οδηγείται σε ένα άρθρο με τίτλο «Τι έμαθα από τον διαδικτυακό μου καβγά με τον Χιου Λόρι».

Από την πλευρά του ο δημοφιλής 66χρονος ηθοποιός επέστρεψε για να ζητήσει συγγνώμη για τη σαρκαστική του απάντησε και εξήγησε ότι ήταν «ελαφρώς μεθυσμένος». «Λυπάμαι αν κάποιοι σε επιτέθηκαν εξαιτίας του tweet μου. Δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή μου», έγραψε ο Λόρι στην πλατφόρμα Χ. «Ήμουν ελάχιστα μεθυσμένος και ήδη αναστατωμένος για κάτι που δεν είχε καμία σχέση με εσένα.»

Συνέχισε λέγοντας: «Αν σε παρηγορεί κάπως, τα άκουσα κι εγώ. Σύμφωνα με κάποιους, είμαι ένας υπερευαίσθητος ηλίθιος, παρότι δεν υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου. Υπερασπιζόμουν τους σεναριογράφους που λατρεύω.»

Η Μάρεϊ απάντησε αργότερα στη συγγνώμη του Λόρι, γράφοντας: «Ευχαριστώ. Το να πω ότι κάποιοι "μου επιτέθηκαν" είναι μάλλον υποτίμηση της κατάστασης, αλλά εκτιμώ τη συγγνώμη σου και κατανοώ ότι πιθανότατα προσπαθούσες να υπερασπιστείς τους συναδέλφους σου.»

Στη συνέχεια τόνισε ότι, παρά την επαναληπτικότητα που εντόπισε, εξακολουθούσε να απολαμβάνει τη σειρά, ενώ επαίνεσε και την ερμηνεία του Λόρι, καταλήγοντας με τη φράση: «Δεν κρατώ καμία κακία.»