Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ επιστρέφει τη Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1: Οι ημέρες και οι ώρες προβολής

Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς τη θρησκευτική υπερπαραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι, Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, με τον Ρόμπερτ Πάουελ δεν γίνεται, και έτσι η σειρά που παίζεται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες ασταμάτητα εδώ και δεκαετίες από τον ΑΝΤ1 και στα '90s από το Mega, επιστρέφει στις οθόνες μας.

Μάλιστα, φέτος το κανάλι του Αμαρουσίου έχει φροντίσει, ώστε η μίνι σειρά - εκτός από την prime time ζώνη - που είναι το καθιερωμένο ραντεβού της με τους τηλεθεατές, να προβάλλεται και κάποια πρωινά - μεσημέρια τις ημέρες της κορύφωσης του Θείου Δράματος που δεν θα προβάλλονται οι ζωντανές εκπομπές.

Αναλυτικότερα, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ θα ξεκινήσει να προβάλλεται μεθαύριο Μεγάλη Τετάρτη στις 21.00 (έως τις 24.00) και στη συνέχεια τη Μεγάλη Πέμπτη στις 22.00 (έως τις 24.00), τη Μεγάλη Παρασκευή στις 21.00 (έως τις 23.00) και το Μεγάλο Σάββατο 21.00 μέχρι λίγο πριν την Ανάσταση.

Παράλληλα, όμως, τα επεισόδια της μίνι σειράς, παραγωγή 1977, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάουελ στον ρόλο του Θεανθρώπου θα παίζονται και πάλι τη Μεγάλη Πέμπτη στις 09.00 (έως 10.30), στις 13.30 (έως 14.45) και στη 01.30 (έως 02.45) τη νύχτα, τη Μεγάλη Παρασκευή στις 09.00 (έως τις 10.30) και στις 13.30 (έως τις 14.00) και τέλος το Μεγάλο Σάββατο στις 09.00 (έως τις 10.30).

Να σημειώσουμε ότι τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και στο ΑΝΤ1 Plus.

Τα γυρίσματα του Ιησού από τη Ναζαρέτ πραγματοποιήθηκαν στoυς αυθεvτικoύς χώρoυς και εκτός από τον Ρόμπερτ Πάoυελ πρωταγωνιστεί ένα all star cast Σερ Λόρεvς Ολίβιε, Αvv Μπάvκρoφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Άντονι Κoυίv, Μάικλ Γιoρκ, αλλά και οι: Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Ρόντ Στάιγκερ Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ.