Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε για το αν ζήτησε αμοιβή 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει στο γλέντι της Εθνικής

Μεγάλη κουβέντα έγινε αναφορικά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το αν ζήτησε ή όχι αμοιβή - ύψους 100.000 ευρώ όπως γράφτηκε μάλιστα χαρακτηριστικά - προκειμένου να τραγουδήσει στο γλέντι της Εθνικής ομάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής πήρε για πρώτη φορά θέση μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Μάλιστα, κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει τη συζήτηση: «Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής (σ.σ. Νίκος Ζήσης), από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά.

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», κατέληξε ο καλλιτέχνης ύστερα από την επιμονή της δημοσιογράφου.

Η ανάρτηση του Νίκου Ζήση

Ο Νίκος Ζήσης, μέσα από story στο Instagram, απάντησε σε φήμες που ήθελαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ζήτησε 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει στο πάρτι της Εθνικής μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day, τα 100.000 ευρώ θα ήταν η προσωπική αμοιβή του τραγουδιστή, ενώ θα κάλυπταν και τα λειτουργικά κόστη για να ανοίξει το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής.

Το υψηλό ποσό φέρεται να ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους της Εθνικής να στραφούν σε άλλους καλλιτέχνες και νυχτερινά κέντρα και τελικά το deal έκλεισε με το Ποσειδώνιο όπου τραγουδάει αυτή την περίοδο ο Θοδωρής Φέρρης. Η επιχείρηση φέρεται να ζήτησε να καλυφθούν μόνο τα λειτουργικά κόστη του προσωπικού.

Στη συνέχεια είτε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός είτε συνεργάτες του, σύμφωνα με το Happy Day, επικοινώνησαν εκ νέου με τους ανθρώπους της Εθνικής για να κλείσουν παρόμοια συμφωνία, αλλά το deal είχε κλείσει με το Ποσειδώνιο.

Όπως έγραψε λοιπόν ο Νίκος Ζήσης, ο Αργυρός δεν αρνήθηκε να τραγουδήσει για την Εθνική όταν τον κάλεσαν αλλά επειδή βρισκόταν στο εξωτερικό για επαγγλματικούς λόγους, πρότεινε να το κάνει αφιλοκερδώς αφού επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ.

Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του.

Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό.

Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική», έγραψε αρχικά ο Νίκος Ζήσης.

«Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα», κατέληξε ο ίδιος.