Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε συναυλία του και έβαλε Eurobasket στη γιγαντοθόνη - «Εντάξει, νικήσαμε»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε συναυλία εχθές (09/10) στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνέπεσε χρονικά με τον προημιτελικός της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Λιθουανία για το Eurobasket 2025. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να τον πτόησε από το να δει τα αποτελέσματα...

Ο τραγουδιστής διέκοψε για λίγα λεπτά τη συναυλία και η γιγαντοθόνη της σκηνής ξαφνικά άρχισε να προβάλει τις καλύτερες στιγμές του χθεσινού αγώνα του Eurobasket.

Διαβάστε επίσης: Eurobasket 2025: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα»: Συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Στο ντοκουμέντο, που μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός «Εντάξει, νικήσαμε. Να το αφήσω κι άλλο; Κλείστο βάλε τη λούπα». Το κοινό ακούγεται στο βίντεο που ζητωκραυγάζει και χειροκροτάει. Αργότερα, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.