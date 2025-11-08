Ο Κύριος Πτέραρχος: Η κλασική ταινία απόψε στο Mega για πρώτη φορά έγχρωμη

Μία από τις αγαπημένες ταινίες του χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, «Ο Κύριος Πτέραρχος», θα παιχτεί απόψε στις 21:00 στο Mega, αλλά θα είναι σαν να τη βλέπουμε για πρώτη φορά.

Ο λόγος είναι το γεγονός ότι η ασπρόμαυρη ταινία της Καραγιάννης - Καρατζόπουλος, παραγωγής 1963, με το all star cast, Κώστα Χατζηχρήστος - Λάμπρος Κωνσταντάρας - Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, έχει επιχρωματιστεί και έτσι απόψε θα τη δούμε στο Mega για πρώτη φορά έγχρωμη.

Το σχετικό τρέιλερ που παίζει τις τελευταίες ημέρες στο Mega μας δίνει μια πρώτη γεύση του τι θα δούμε με αποσπάσματα της ταινίας να έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά χρώμα μετά.

Ο Κύριος Πτέραρχος έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες κλασικές ασπρόμαυρες ταινίες της Καραγιάννης - Καρατζόπουλος, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επιχρωματίστηκαν και προβάλλονται πλέον έγχρωμες στην τηλεόραση.

Η πρώτη που είχε επιχρωματιστεί ήταν η ταινία «Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα» το 2016, ακολούθησε «Ο Μπακαλόγατος», ενώ πιο πρόσφατα είδαμε και τα «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Συνολικά 12 ταινίες της εταιρείας που υπήρξε το αντίπαλο δέος της Φίνος Φιλμ στα '60s και '70s έχουν αποκτήσει χρώμα και η λίστα περιλαμβάνει - εκτός από τις τρεις παραπάνω - τις ακόλουθες: Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς, Ο Εξυπνάκιας, Ησαΐα, Μη Χορεύεις, Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, Ο Μπακαλόγατος, Ο Μπλοφατζής, Ο Παράς και ο Φουκαράς, Ραντεβού στην Κέρκυρα, Ο Σπαγγοραμένος, Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι.

Να αναφερθεί πως ο επιχρωματισμός των ταινιών έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι έχει «φαν» και «πολέμιους». Σίγουρα τις κάνει πιο οικείες στο μάτι του νεανικού κοινού που δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με την ασπρόμαυρη οθόνη, αλλά την ίδια στιγμή η έγχρωμη οθόνη ξενίζει τους θεατές που τις έχουν συνηθίσει ασπρόμαυρες ή τους φαίνεται αφύσικο το χρώμα.

Ταυτόχρονα, όμως, ακόμα και από αυτούς τους θεατές υπάρχει κάποιοι που προτιμούν την έγχρωμη εκδοχή αφού έχουν έτσι την ευκαιρία να «ανακαλύψουν» τα χρώματα που είχαν όλες αυτές οι ταινίες που αγαπούν και παρακολουθούν εδώ και χρόνια.

Όλα τα παραπάνω έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στα social media κατά την τηλεοπτική προβολή ταινιών που έχουν επιχρωματιστεί, αλλά όπως και να 'χει, το σίγουρο είναι ότι οι εν λόγω ταινίες αποκτούν νέο αέρα.