QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Αλέκου Αλεξανδράκη;

Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, στις 8 Νοεμβρίου του 2005 έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο και τον κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του '40, γοήτευσε κοινό και κριτικούς και έμεινε ενεργός μέχρι και λίγα χρόνια πριν τον θάνατό του.Πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 75 κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και τηλεοπτικές σειρές στην πορεία, ενώ άφησε τη σφραγίδα του και στο θέατρο όπου ήταν για περισσότερα από 35 χρόνια θιασάρχης.

Στο QUIZ του Reader.gr που ακολουθεί, τσέκαρε μέσα από δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του αξέχαστου Αλέκου Αλεξανδράκη.

