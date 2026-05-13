Ο Λαζόπουλος πέρασε από κόσκινο τον Λιάγκα: «Δεν ντρέπεσαι γι' αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα;»

Ο Λάκης Λαζόπουλος πέρασε από κόσκινο τον Γιώργο Λιάγκα στο «Αλ Τσαντίρι» απαντώντας αρχικά σε βίντεο στο οποίο ο παρουσιαστής του «Πρωινού» απαντούσε στην κριτική του παρουσιαστή του MEGA για τη σχέση του με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά «Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου! Κάνε αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, σάτιρα. Ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνι με τρόπο που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά».

Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος επισημαίνοντας τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας για τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε: «Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιανού”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα; Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;».

Και συνέχισε: «Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δυο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα».

Αμέσως μετά παρουσιάστηκε και ο τρόπος που ο Γιώργος Λιάγκας έκανε συστάσεις στον Σταύρο Μπαλάσκα για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε με τον Λάκη Λαζόπουλο να τοποθετείται ως εξής:

«Δεν τα ‘χετε συνεννοηθεί, να κάνει ο ένας τον καλό μπάτσο και ο άλλος τον κακό μπάτσο; Κάνει πολιτικές και κοινωνικές, λέει, εκπομπές ο Λιάγκας… Που, όλως περιέργως, δεν περιέχουν καθόλου Κοβέσι».