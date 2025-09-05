Ο λόγος που ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου δεν περιγράφει αγώνες σε αυτό το Ευρωμπάσκετ

Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ένας δημοσιογράφος που εδώ και 3 δεκαετίες έχει συνδυάσει τη φωνή του με τις μεγαλύτερες μπασκετικές (και στιβικές) διοργανώσεις της δημόσιας τηλεόρασης, ήταν απών από τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό. Η απουσία αυτή όπως είναι φυσιολογικό, έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τηλεκοντρόλ, ο λόγος της απουσίας του έμπειρου δημοσιογράφου είναι ένα πρόβλημα στη μέση που τον οδήγησε να πάρει αρκετές μέρες αναρρωτικής άδειας. Τις εβδομάδες όμως που προηγήθηκαν, έχουν συμβεί πολλά και ενδιαφέροντα στη Μεσογείων.

Ο νέος διευθυντής και οι μεγάλες αλλαγές στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Γιάννης Δάρας διαδέχθηκε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου στη θέση του διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, και από νωρίς ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει σε σημαντικές τομές.

Μία από αυτές, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ μας, ήταν η μείωση των μεταδόσεων των Δημήτρη Χατζηγεωργίου και Βαγγέλη Ιωάννου όπως φάνηκε και στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών, και ταυτόχρονα η αξιοποίηση και άλλων δημοσιογράφων του αθλητικού τμήματος σε μεταδόσεις και εκπομπές.

Λέγεται μάλιστα, πως ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου δεν ενθουσιάστηκε όταν ενημερώθηκε πως σύμφωνα με τον προγραμματισμό των μεταδόσεων των ματς του ομίλου στη Λεμεσό, ο ίδιος θα μετέδιδε μόλις ένα ματς, και μάλιστα όχι κάποιο από τα πιο δύσκολα της Εθνικής Ελλάδας.

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι στο πλάνο του νέου διευθυντή του αθλητικού τμήματος, είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου, και πέρα των αγώνων μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Το αν θα ακούσουμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου σε κάποιο από τα νοκ-άουτ παιχνίδια της εθνικής στη Ρίγα της Λετονίας, δεν είναι κάτι που έχει αποκλειστεί, ούτε κάτι που μπορεί να πει κάποιος με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή.