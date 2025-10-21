Ο Μικρούτσικος εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno: «Δεν ντρέπεστε;» είπε σε Σκορδά - Παντέλη

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno την ώρα που η Φαίη Σκορδά έπαιρνε συνέντευξη από τη Δώρα Παντέλη και τις τρόλαρε και τις δύο για τα ψηλά τακούνια που φοράνε αν και ψηλές, ενώ δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί μπαίνοντας στη μέση και ζητώντας να τους τραβήξουν μια φωτό.

«Δεν ντρέπεστε, είστε και οι δύο ψηλές, φοράτε και τόσο τακούνι, είμαι Μικρούτσικος, πάτε να με κομπλεξάρετε; Σήκω πάνω, σήκω και εσύ. Τι τακούνια είναι αυτά;», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μπαίνοντας με φόρα στο πλατό.

«Ελάτε να βγούμε μια φωτογραφία, στη μέση εγώ. Θέλουν να με κάνουν Ντάνι Ντε Βίτο», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής εξηγώντας πως είχε ξεχωρίσει τη Δώρα Παντέλη από την πρώτη φορά που την είχε δει στην τηλεόραση.

Από πλευράς της η Δώρα Παντέλη τόνισε πως το σχόλιο που είχε κάνει δημόσια τότε ο Ανδρέας Μικρούτσικος τη βοήθησε επαγγελματικά.

Την ίδια στιγμή οι τρεις τους πόζαραν στον φακό με την Κατερίνα Ζαρίφη να εκτελεί χρέη φωτογράφου.