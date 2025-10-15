Ο Μπαλάσκας απάντησε για το συμβάν με την μπλούζα: «Με σχολιάζουν κάτι ξάπλες που τρώνε ζαμπονοτυρόπιτα»

Αιχμηρή απάντηση έδωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας για το συμβάν με την μπλούζα που προκάλεσε αντιδράσεις πριν λίγες μέρες, όταν βρέθηκε μπροστά από τον φακό της εκπομπής «Το Χουμε».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας πριν λίγες μέρες, όντας ένας από αυτούς που συμμετέχουν στο πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, σήκωσε τη μπλούζα του για να δείξει το δασύτριχο στήθος του στον αέρα της εκπομπής.

Άπαντες έμειναν κάγκελο με την κίνηση αυτή με την Φωτεινή Πετρογιάννη να λέει: «Τώρα θα ξυπνάμε όλοι στις 4 το ξημέρωμα».

Διαβάστε επίσης: Το τερμάτισε ο Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το δασύτριχο στήθος του - Πώς τον προκάλεσε ο Λιάγκας

Μιλώντας για το περιστατικό που έγινε στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε ότι δεν τον ενοχλεί η έκταση που έχει λάβει το θέμα:

«Ειμαι αυθόρμητος. Όποιος γουστάρει, όποιος δεν γουστάρει να κλείσει την τηλεόραση, την πόρτα, το παράθυρο, να τραβήξει τις κουρτίνες», είπε.

Συνέχισε λέγοντας: «Άμα δεν τους αρέσω, να μη με βλέπουν, δεν θα κάτσω να σκέφτομαι τον κάθε «ξάπλα» με την κοιλιά έξω που τρώει ζαμπονοτυρόπιτα και πληκτρολογεί hate».

Μάλιστα μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα ανέφερε:

«Ο Γιώργος Λιάγκας δεν καταλαβαίνει τίποτα αλλά είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες... Σε όποιον αρέσει. Σε όσους δεν αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει».

Τέλος, εξομολογήθηκε πως δεν νιώθει τηλεοπτική περσόνα λέγοντας: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν δίνω σημασία, δεν κοιτάω κανέναν. Ο Σταύρος είμαι, πάντα θα αισθάνομαι ένας αστυφύλακας και τίποτα παρακάτω ή παραπάνω»