Ο Νικόλας Παπαγιάννης θα υποδυθεί τον «Ελευθέριο Βενιζέλο» στη νέα μεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ

Στη μυθοπλασία συνεχίζει να επενδύει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για αρκετές σειρές. Μεταξύ αυτών και η μεγαλεπίβολη παραγωγή «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη».

Η ζωή και η πορεία του σημαντικότερου Έλληνα πολιτικού του 20ού αιώνα, Ελευθέριου Βενιζέλου, ζωντανεύει μέσα από τη νέα μίνι σειρά 10 επεισοδίων, ένα επικό ιστορικό δράμα, με τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη».

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που ρίχνει φως όχι μόνο στις μεγάλες πολιτικές τομές του Βενιζέλου, αλλά και στον άνθρωπο πίσω από τον ηγέτη – στα πάθη, τις προσωπικές του συγκρούσεις, τους έρωτες και τις απώλειες που διαμόρφωσαν τη ζωή του.

Από τις επαναστάσεις στην Κρήτη, μέχρι τις διπλωματικές αίθουσες της Ευρώπης και τις κοσμογονικές αλλαγές του περασμένου αιώνα, η σειρά αποτυπώνει το πορτρέτο ενός πολιτικού οραματιστή που ταυτόχρονα υπήρξε τρωτός, παθιασμένος και βαθιά ανθρώπινος. Μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ιστορική ακρίβεια και συναίσθημα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασίλης Ντούρος και Γιάννης Κουτσομύτης και το σενάριο οι Δημήτρης Βαρβαρήγος και Λευκοθέα Μαρία. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θα υποδυθεί τη μεγάλη αυτή πολιτική προσωπικότητα του προηγούμενου αιώνα κατέληξε στον ηθοποιό Νικόλα Παπαγιάννη.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα το 1978 και ο πατέρας του είναι ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός Δημήτρης Παπαγιάννης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αποφοίτησε από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης και στη συνέχεια τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι επίσης πτυχιούχος αρμονίας με πολυετείς σπουδές στην κλασσική μουσική στο Ωδείο Αθηνών.

Το 2002 έλαβε μέρος στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Χορς. Το 2004 το Λύκειο Τήλου, στο οποίο δίδαξε Θεατρική Αγωγή, υπό την καθοδήγησή του απέσπασε στους 11ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες το Δεύτερο Βραβείο. Το 2008 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Χορν για την ερμηνεία του στην παράσταση «Ερωτευμένη Νεκρή» (σκηνοθ. Κατερίνας Ευαγγελάτου).

Έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες (ενδεικτικά, Σπύρος Ευαγγελάτος, Λευτέρης Βογιατζής, Γιάννης Χουβαρδάς, Θωμάς Μοσχόπουλος, Κατερίνα Ευαγγελάτου κ.α.) και θεατρικούς φορείς όπως το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών, Φεστιβάλ Επιδαύρου, Αμφιθέατρο, Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κτλ. Σύζυγός του είναι η γνωστή ηθοποιός Δανάη Σκιάδη.