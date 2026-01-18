Ο Πάνος Σόμπολος αποκάλυψε: «Ο Παπαδάκης είχε σχεδόν ετοιμάσει την καινούργια εκπομπή»

Ο Πάνος Σόμπολος, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA, αναφέρθηκε με σεβασμό αλλά και ειλικρίνεια στον Γιώργο Παπαδάκη, σχολιάζοντας την πορεία και τις επιλογές του.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος τόνισε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μια προσωπικότητα που κυριάρχησε στην πρωινή ζώνη για 34 χρόνια.

Ήδη, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι από τον ANT1, είχε σχεδόν ετοιμάσει την καινούργια εκπομπή που θα έκανε κάθε Κυριακή».

Ο Σόμπολος, ωστόσο, εξέφρασε μια διαφορετική προσωπική στάση απέναντι στη μακρόχρονη παραμονή στην τηλεόραση: «Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη.

45 χρόνια είναι πολλά, πρέπει να φύγω να δουλέψουν και τα νέα παιδιά. Δεν μπορώ να κρατάω δύο θέσεις μετά από τόσα χρόνια και λέω στοπ, μέχρι εδώ.

Έχω αυτές τις αρχές εγώ».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του αστυνομικού ρεπορτάζ, δεν δίστασε να ασκήσει κριτική: «Δεν είναι σωστό το ότι κάποιοι συνδικαλιστές αστυνομικοί βρίσκονται σε εκπομπές και γι’ αυτό φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ένας πρώην αρχηγός της Αστυνομίας μού είχε πει: “Τι τους καλείτε αυτούς τους συνδικαλιστές στις εκπομπές;”».

Με τις δηλώσεις του, ο Πάνος Σόμπολος άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια, τις ευθύνες και τις ισορροπίες τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην τηλεοπτική παρουσία.