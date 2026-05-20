Ο Πορτοσάλτε έχει μία «μυρωδάτη» θεωρία για την οσμή στην Αττική: «Δεν αεριστήκαμε όλοι ταυτόχρονα»

Ειρωνευόμενος την αοριστία των εξηγήσεων για την έντονη οσμή που επικράτησε χθες στα νότια προάστια της Αττικής, ο Άρης Πορτοσάλτε έκανε μία παρά λίγο αθυρόστομη παρέμβαση.

Η συμπαρουσιάστριά του σχολίασε πως «Ούτε σήμερα μπορέσαμε να λύσουμε το μυστήριο», με τον Πορτοσάλτε να προσθέτει «Δώσαμε μία χιουμοριστική διάθεση, αλλά υπάρχει μία πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, όταν δεν απαντάται ένα θέμα που αφορά σε εύρος την πρωτεύουσα μίας χώρας».

Άρης Πορτοσάλτε: «Δεν αεριστήκαμε όλοι μαζί»

«Απλώθηκε μία δυσοσμία, και δεν υπάρχει μισός να πει ότι αυτή η δυσοσμία οφείλεται κάπου. Δεν μπορεί, δεν έγινε τυχαία, δεν αεριστήκαμε όλοι μαζί μία συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι από ζώα, άρα από κάπου προήλθε.

Το λέω γιατί υπάρχουν στο λεκανοπέδιο περιοχές, πέριξ του Πειραιά, οι οποίες βασανίζονται από δυσοσμία. Δεδομένου ότι έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ηχορρύπανσης, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για την ποιότητα ζωής κοντά 4 εκατομμυρίων ανθρώπων».