Ο Πορτοσάλτε για το «beef» Μητσοτάκη - Σαμαρά: «Κανέναν ψηφοφόρο της ΝΔ δεν ενδιαφέρουν οι λαϊκές ψυχές»

Τι δήλωσε ο Άρης Πορτοσάλτε για όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες για τον χαρακτηρισμό της Νέας Δημοκρατίας ως «λαϊκή παράταξη».

Άρης Πορτοσάλτε
Άρης Πορτοσάλτε | ΣΚΑΪ
Στην περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ιωάννινα αναφέρθηκε ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου, σχολιάζοντας δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μετά τις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι «Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης με το σημερινό κόμμα».

 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμμεσα απάντησε από τα Ιωάννινα λέγοντας: «Ήρθε το κράτος μέσα από το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, το οποίο σήμερα έχει παραπάνω από 1.6700 ωφελούμενους, να τις δώσει τη δυνατότητα και το παιδί της να υποστηρίξει αλλά και η ίδια να μπορέσει να ζήσει. 

Και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα, να καταδυκνύει τελικά ότι το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης μας παράταξης που παραμένει στην καρδιά της, στην ψυχή της μια βαθιά κοινωνική, λαϊκή παράταξη, είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας», είπε ο ΠΘ. 

«Comedy το λες αυτό», είπε χιουμοριστικά ο Άρης Πορτοσάλτε από το βήμα της εκπομπής του στον ΣΚΑΙ. «Δεν θα έβαζα στοίχημα, αλλά κανέναν ψηφοφόρο της ΝΔ δεν τον ενδιαφέρουν οι λαϊκές ψυχές.  Αυτό δεν είναι πολιτική είναι ψυχόδραμα. Στο τέλος βοηθάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όλο αυτό», συμπληρώνει. 

