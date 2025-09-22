Ο Πύρρος Δήμας στο Cash or Trash: Το ποσό που «έπιασε» με δάδα από Ολυμπιακούς Αγώνες

Πρεμιέρα έκανε σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στο Star το Cash or Trash, με τον Πύρρο Δήμα να είναι μεταξύ των παικτών, καθώς πήγε στο τηλεπαιχνίδι με ένα ιστορικό κειμήλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω, φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 και όλη την ανθρωπότητα» ήταν η εισαγωγική κουβέντα του ΟλυμπιονίκηΠύρρου Δήμα στο Cash or Trash, προτού μπει στο στούντιο και συνομιλήσει με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Περιγράφοντας πώς κατέκτησε τα χρυσά μετάλλια, ο Πύρρος Δήμας πήρε και την πρώτη εκτίμηση για τη δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, με το ποσό να ανέρχεται στα 7000 ευρώ.

Αφού τον ευχαρίστησαν θερμά, ο Πύρρος Δήμας παρουσιάστηκε μπροστά στους αγοραστές του Cash or Trash, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την παρουσία του επί τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών.

Μετά από διαπραγματεύσεις και με πρόσχημα ότι τα μισά λεφτά θα πήγαιναν στα «παιδικά χωριά SOS», η δάδα πωλήθηκε στην τιμή των 10.200 ευρώ με τον Πύρρο Δήμα να φεύγει από το Cash or Trash ευχαριστημένος.