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Ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ εντόπισε συναδέλφισσα στον Πειραιά: «Όταν έρθεις από τον Πόρο, μιλάμε»

Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος εκμηδενίζει τις αποστάσεις των social media στο λιμάνι του Πειραιά. Η συνάντηση με συναδέλφισσα δημοσιογράφο.

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Ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ
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Όσο οι αδειούχοι του Αυγούστου συνεχίζονται, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος παραμένει σταθερός στο πόστο του στο λιμάνι του Πειραιά, καταγράφοντας την κίνηση στις αναχωρήσεις και πιάνοντας κουβέντα με τους ταξιδιώτες για να μάθει τον προορισμό που επέλεξαν.

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ της Τετάρτης ο ρεπόρτερ εντόπισε και συναδέλφισσα να περιμένει να επιβιβαστεί στο δρομολόγιο για Πόρο και αφού έμαθε ζώδιο, έδωσε ραντεβού στην επιστροφή... «Όταν έρθεις από τον Πόρο, μιλάμε».

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Πριν περάσει ένα 24ωρο έπεσε πάνω σε άλλη συνάδελφό του που του χάρισε και ένα φιλί πριν αναχωρήσει για τις διακοπές της.

«Τι να πω! Έχω και τα τυχερά μου» σχολίασε.

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