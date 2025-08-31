Ο Σάκης Ρουβάς στην ΕΡΤ: Το ντοκιμαντέρ που έχει καταθέσει για έγκριση

Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στην τηλεόραση με διαφορετικό ρόλο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν: Οικοδεσπότης ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ. Η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί στην επιτροπή προγράμματος της ΕΡΤ και απομένει η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η σειρά ντοκιμαντέρ θα ταξιδέψει το τηλεοπτικό κοινό σε χώρες όπου Έλληνες της διασποράς έχουν διαπρέψει κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ταξίδια θα πραγματοποιηθούν σε Αμερική, Αυστραλία και Νότιο Αφρική.

Μια από τις ιστορίες ζωής που θα δούμε προσεχώς είναι αυτή του Τζον Κατσιματίδη. Δισεκατομμυριούχου επιχειρηματίας στις ΗΠΑ, γνωστού για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δημιούργησε αλλά και την έντονη ενασχόλησή του με την πολιτική. Η ομάδα της εκπομπής έχει ήδη αρχίσει να στήνεται και σε πρώτη φάση αναζητούνται τα πρόσωπα με τα οποία θα ασχοληθεί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ.