Ο Τσαλίκης έκανε παρέμβαση στο Real View: Του ζήτησε δημόσια συγγνώμη η Χαρά Τσιώλη

Η διαμάχη με εκατέρωθεν δηλώσεις που ξέσπασε το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στον Γιώργο Τσαλίκη και στη Χαρά Τσιώλη μέσω social media αλλά και τηλεόρασης «λύθηκε» - μάλλον- on air στο Real View.

Η ηθοποιός και stand up comedian Χαρά Τσιώλη μιλούσε για τα όσα έχουν συμβεί σε αυτό το beef με τον τραγουδιστή:

«Βγαίνω εχθές και πάω να δω μια πρεμιέρα και έρχονται οι δημοσιογράφοι και με ρωτούσαν. Είπα ότι κάνει beef μόνος του ο Γιώργος Τσαλίκης. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ότι εκείνους τους μήνες το λάλησα το πανηγύρι. Το είχα ξεχάσει.

Εκείνος να αρχίζει να χτυπιέται σε story, τελευταίο story μετά από λίγο άλλο story… Λέω “παιδιά έχει πάθει λαλά”. Εγώ είχα εκνευριστεί και από τη στιγμή που είπε να τον πάρω τηλέφωνο είπα θα τον πάρω τηλέφωνο!.

Τον πήρα τηλέφωνο, σήμερα. Του λέω “αδερφέ έλα εδώ, τι έχεις πάθει αγόρι μου;”, μου λέει “άνοιξε FaceTime να σε βλέπω”. Κάναμε βιντεοκλήση παιδιά. Εντωμεταξύ έτρεμε, ήταν σαν να είχε κλάψει, ήταν χάλια. Μου είπε ότι ξύπνησε και είδε τις δηλώσεις που έκανα, λέω “τι είπα πάλι;”. Κάθεται και μου λέει ότι ένιωσε προσβεβλημένος για αυτό και για αυτό.

Αν εγώ νιώσω προσβεβλημένη, από όλο το hate που τρώω, θα έπρεπε όλη μέρα να είμαι προσβεβλημένη. Μάλλον για να θιχτεί τόσο πολύ πάει να πει ότι με έχει σε υπόληψη. Εγώ του ζήτησα συγνώμη, του λέω “με συγχωρείς που σε έφερα σε αυτή τη θέση, δεν είχα καμία πρόθεση ούτε να σε προσβάλω ούτε να σε στεναχωρήσω”. Είναι πολύ καλό παιδί, μια γλύκα».

Η παρέμβαση του Γιώργου Τσαλίκη και η συγγνώμη της Τσιώλη

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής «Real View», ο Γιώργος Τσαλίκης παρενέβη τηλεφωνικά στον αέρα, θέλοντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τα πράγματα.

Ο γνωστός τραγουδιστής εξήγησε πώς ξεκίνησε η δική του αντίδραση, αναφερόμενος σε παλαιότερα βίντεο και σχόλια που, όπως είπε, είχε δει όταν η stand up comedian συμμετείχε στο J2US.

«Γύρισες και είπες ότι “ο Τσαλίκης μου τη φύλαγε και με είδε που έφυγα από το J2US”. Άκου να δεις τι έγινε, όταν μπήκες στο J2US, η συνεργάτιδα μου, μου έδειξε όλα τα βίντεο που με ξεφτίλιζες και με καθύβριζες. Είπα ότι δεν θα το κάνω τώρα που μπαίνει γιατί δεν θέλω να επηρεάσω κόσμο εναντίον της. Γιατί το J2US είναι ένα πολύ σοβαρό δημόσιο βήμα, δεν ήθελα να επηρεάσω κανέναν. Αλλά επειδή τελείωσε το παιχνίδι όταν έφυγες, ήταν και η στιγμή», ανέφερε.

Αναφορικά με την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Γιώργος Τσαλίκης σχολίασε: «Εγώ είπα στην Χαρά σήμερα που με πήρε τηλέφωνο ότι έχω ιδρώσει, ούτε κλαμένος ήμουν ούτε έτρεμα, ήμουν συγχυσμένος. Μιλήσαμε χύμα, της είπα ότι παρότι είμαι εκνευρισμένος οφείλω να δεχτώ την συγνώμη σου και που με πήρες τηλέφωνο, θέλει θάρρος».

Στη συνέχεια η Χαρά Τσιώλη ζήτησε συγγνώμη δημόσια από τον τραγουδιστή λέγοντας: «Επειδή θέλεις να το ακούσεις και δημόσια εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, σου ζητώ συγνώμη γιατί τα σχόλια που σου έκανα ήταν προσβλητικά, όντως παραφέρθηκα, είμαι ένας καθαρός άνθρωπος».



