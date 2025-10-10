Ο Τσάρλι Σιν είπε πως έχει κάνει σεξ με 47.000 γυναίκες και ορισμένους άντρες

Κάποτε καμάρωνε πως είχε «αίμα τίγρη» και πως δεν υπήρχε ούτε θηλυκή γάτα που να μπορούσε να του αντισταθεί. Συγκεκριμένα, ο Τσάρλι Σιν φαίνεται πως είχε κοιμηθεί με 47.000 γυναίκες και ορισμένους άντρες. Αντιμετώπισε προβλήματα με εξαρτήσεις και όταν διαπίστωσε πως είναι οροθετικός (2015), τότε έπιασε πάτο, τότε αποφάσισε να κάνει μια επανεκκίνηση στη ζωή του.

Μιλώντας στο Podcast Impaulsive των Λόγκαν Πολ - Μάικ Μάτζακ, ο Σιν περιέγραψε όλες εκείνες τις ασωτίες που τον έφεραν στο χείλος της αυτοκαταστροφής. Ναι, μίλησε και για το Two and a Half Men και τους καυγάδες που είχε με όλους τους συντελεστές της αγαπημένης κωμικής σειράς.

«Όταν φοράς παντελόνια που απεικονίζουν χάμπουργκερ σε σαφάρι, μην περιμένεις να μη σου επιτεθούν λιοντάρια» είπε μεταξύ άλλων, θέλοντας να περιγράψει το μοτίβο της μόνιμης πρόκλησης που είχε υιοθετήσει ως το 2015.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε για την Κάντι, το πρώτο κορίτσι που του έμαθε το σεξ, μια σεξεργάτρια που είχε βρει στον Χρυσό Οδηγό, όταν ήταν 15 ετών.

Η Σάμι Σιν, η κόρη του Τσάρλι, που σήμερα είναι ένα δημοφιλές μοντέλο του OnlyFans, έμαθε μέσα από το ντοκιμαντέρ "aka Charlie Sheen.", που προβλήθηκε στο Netflix, πως εκείνη και η αδελφή της ήταν ο λόγος που ο έμπειρος ηθοποιός αποφάσισε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.