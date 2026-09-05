«Όχι μπινελίκια, σιχτίρια λέω»: Η ατάκα της Καραμήτρου στον αέρα που έκανε το πλατό να «σβήσει»

Με Κατερίνα Λιόλιου και «Λογαριασμό» υποδέχτηκαν το τηλεοπτικό κοινό κατά την έναρξη της δεύτερη εβδομάδα των εκπομπών τους η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης στον ΣΚΑΪ.

Το νέο πρωινό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, ενόψει των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ξεκίνησαν να κάνουν τον δικό τους λογαριασμό για τα χρήματα που θα δουν στις τσέπες τους οι Έλληνες πολίτες, με την δημοσιογράφο να «πετάει» επική ατακά και να προκαλεί γέλια σε όλο το πλατό.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς να στέλνετε τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας», είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου, με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να δίνει τα social media της εκπομπής.

«Εδώ είναι και τα δικά μας social. Mina Karamitrou. Εκεί στέλνετε “μπινελίκια”, όπως λέει και η ίδια…», συνέχισε ο δημοσιογράφος.

«Δεν λέω “μπινελίκια”… “σιχτίρια” λέω», του απάντησε εκείνη, με το πλατό πίσω από τις κάμερες να ξεσπά σε γέλια.