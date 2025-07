Με τον κόσμο της μουσικής να θρηνεί ακόμα την απώλεια του Ozzy Osbourne, είναι η καταλληλότερη στιγμή για να γνωρίσουν (όσοι ακόμα δε γνωρίζουν) τη ζωή του εμβληματικού frontman των θρυλικών Black Sabbath.

Αυτή την Κυριακή, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, το απόλυτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, το The Nine Lives of Ozzy Osbourne, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ (00.30, αμέσως μετά τον τελικό του Big Brother).

Η ζωή του Όζι Όσμπορν έχει περάσει από τα μάτια του κοινού εδώ και δεκαετίες, είτε μέσα από τα πρώτα live των Black Sabbath που σχηματίστηκε στα τέλη των '60s, είτε μέσω της ριάλιτι σειράς του MTV, «The Osbournes».

Η ιστορία του, από το περίφημο δάγκωμα στο κεφάλι μιας νυχτερίδας κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Αϊόβα, μέχρι την ούρηση στον ιστορικό χώρο του Αλάμο— έχει ειπωθεί ξανά και ξανά μέσα από ντοκιμαντέρ τύπου Behind The Music.

Διαβάστε ακόμα: Ozzy Osbourne: Ιστορίες metal τρέλας και μία τελευταία υπόκλιση στον «Πρίγκιπα του Σκότους»

Όμως στο The Nine Lives of Ozzy Osbourne, ο ίδιος ο Ozzy ανοίγει την καρδιά του. Μιλά για τα παιδικά του χρόνια στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, για τη σταδιακή βύθισή του στην τρέλα, για το πώς έγινε ο «Πρίγκιπας του Σκότους» και τελικά μια θρυλική μορφή της παγκόσμιας rock σκηνής.

Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει στην παιδική του ηλικία, στην αγάπη του για τους Beatles και στο πώς γνώρισε τους Tony Iommi, Bill Ward και Geezer Butler, με τους οποίους ίδρυσε τους Black Sabbath, ένα από τα πιο εμβληματικά και καθοριστικά συγκροτήματα του heavy metal.

Διαβάστε ακόμα: Ζήσαμε σε pub στην Αθήνα το τελευταίο live των Black Sabbath και κάτι σκουπιδάκια μπήκαν στα μάτια μας

Παρουσιάζει επίσης την απομάκρυνσή του από τη μπάντα, τη γνωριμία του με τη Sharon (η οποία έγινε μάνατζέρ του και αργότερα σύζυγός του), και την εντυπωσιακή σόλο καριέρα που ξεκίνησε με τη βοήθεια του κιθαρίστα Randy Rhoads.

Το φιλμ δεν αποφεύγει τις σκοτεινές πλευρές του Ozzy. Από το γνωστό περιστατικό με τη νυχτερίδα (που ο ίδιος υποστηρίζει πως νόμιζε ότι ήταν ψεύτικη), μέχρι το δάγκωμα στο κεφάλι ενός περιστεριού κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης, την ούρηση στον χώρο του Αλάμο, αλλά και τον διαρκή αγώνα του με τις εξαρτήσεις.