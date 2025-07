Ozzy Osbourne: Ιστορίες metal τρέλας και μία τελευταία υπόκλιση στον «Πρίγκιπα του Σκότους»

Πάντα τη φοβόμουν αυτή την ώρα. Από τότε που είχα αρχίσει να κάνω τα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία αυτό φοβόμουν. Ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να γράψω για το φευγιό του Ozzy Osbourne.

Όλες εκείνες τις ατελείωτες διαδρομές από και προς τα ρεπορτάζ με τα ακουστικά στα αυτιά μου. Όλες εκείνες τις νύχτες που έβαζα τα ακουστικά για να μην ενοχλώ τους υπόλοιπους στο σπίτι. Όλες εκείνες τις φορές που δοκίμαζα τα νεύρα των γειτόνων με την ένταση των ηχείων. Όταν «χτυπούσα» το τατουάζ στο μπράτσο μου. Ακόμα και μετά τη συναυλία των Black Sabbath στη Μαλακάσα το καλοκαίρι του 2005, όταν ηρέμησα, αυτό σκεφτόμουν.

Πώς γράφεις για το θάνατο του Ozzy; Τι γράφεις για το θάνατο του Ozzy; Πώς γράφεις για ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής σου που παύει να υπάρχει;

Δεν ήταν συγγενής, δεν ήταν φίλος, δεν ήταν γνωστός. Ήταν και συγγενής και φίλος και γνωστός.

Και δεν είναι ότι δεν το βλέπαμε να έρχεται. Ήταν ξεκάθαρο. Γι' αυτό κλαίγαμε σαν τα μικρά παιδιά όταν πριν δύο εβδομάδες τον είδαμε να τραγουδάει, καθιστός στο θρόνο του και βουρκωμένος, το «Mama i'm coming home».

Διαβάστε ακόμα: Ζήσαμε σε pub στην Αθήνα το τελευταίο live των Black Sabbath και κάτι σκουπιδάκια μπήκαν στα μάτια μας

Το είχε προετοιμάσει. Όλα έγιναν όπως ήθελε. Επιστροφή στην Αγγλία, μία τελευταία συναυλία στο Μπέρμιγχαμ και μετά «τα λέμε στην άλλη πλευρά».

Αλλά ξέρετε κάτι; Ο Ozzy Osbourne έζησε τη ζωή στα «κόκκινα». Έζησε πολλές ζωές σε μία. Έζησε μέχρι χθες παρά το γεγονός ότι με όσα έκανε (και κυρίως με τα όσα... έπινε) θα έπρεπε να έχει πεθάνει πολλές φορές μέχρι σήμερα. Με τα όσα έκανε θα έπρεπε να έχει «πάει να βρει» τον Lemmy και τον Randy πολύ καιρό πριν.

Αλλά ο άτιμος απέδειξε πως οι θρύλοι και οι μύθοι δεν πεθαίνουν. Βρίσκονται εδώ, μαζί με εμάς τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα. Όπως κάθε φορά που μας έκανε να νιώθουμε λιγότερο μόνοι, λιγότερο τρελοί, λιγότερο περιθωριοποιημένοι, περισσότερο ελεύθεροι.

Δεν του αξίζει, λοιπόν, ένα δακρύβρεχτο «αντίο». Του ταιριάζει ένα «πάρτι» με μουσικές και ιστορίες απόλυτης τρέλας.

Απλά, ρε συ Ozzy, το «γαμώτο» είναι ότι την «έκανες» ακριβώς την εποχή που δεν έπρεπε. Που οι αναμνήσεις ούτως ή άλλως έχουν στήσει «πάρτι» και διαφεντεύουν το μυαλό. Δύο επικήδειοι μέσα σε επτά μήνες είναι πολλοί ρε συ madman. Πάρα πολλοί.

Ένας «παρανοϊκός»... iron man από το Birmingham

Ο John Michael Osbourne γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1948. Στο Birmingham. Ο μικρός έδειξε από την αρχή πως δεν έχει καμία σχέση, όχι απλά με τα άλλα πέντε παιδιά της οικογένειας αλλά γενικά με τα... παιδιά.

Εκεί που τα υπόλοιπα παιδάκια έπαιζαν και χαιρόντουσαν την πιο ξέγνοιαστη περίοδο της ζωής τους εκείνος έκανε... άλλα πράγματα! Ο John ο οποίος κατήργησε γρήγορα το όνομά του και κράτησε το παρατσούκλι του, το Ozzy, που πιθανότατα προέκυψε από κάποιο αναγραμματισμό ( ; ) του επιθέτου του.

Με το σχολείο δεν τα πήγε ποτέ καλά. Πιθανότατα έπασχε από κάποιας μορφής δυσλεξία αλλά ποτέ δεν το έψαξε. Τι σημασία είχε άλλωστε; Ο μικρός είχε άλλα πράγματα να ασχοληθεί. Ναρκωτικά, κλοπές, φυλακές, μουσική. Στα 15 του παράτησε το σχολείο για να πιάσει δουλειά σε ένα σφαγείο! Έμεινε έξι μήνες στη φυλακή επειδή δεν είχε να πληρώσει το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί ως ποινή όταν είχε συλληφθεί για μια κλοπή.

Το μόνο θετικό (και για εκείνον αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους) είναι πως αγαπούσε τη μουσική. «Γνώρισε» τους Beatles και ήθελε να τους μοιάσει. Να γίνει τραγουδιστής σε ένα μεγάλο συγκρότημα. Συμμετείχε σε διάφορες μικρές μπάντες. Σε μια από αυτές, τους Rare Breed, μπασίστας ήταν ο Geezer Butler με τον οποίο ο Ozzy κόλλησε.

Παράλληλα, δυο άλλοι πιτσιρικάδες, ο κιθαρίστας Tony Iommi και ο ντράμερ Bill Ward αποφάσισαν να γυρίσουν στη γενέτειρά τους το Birmingham αφού όσες προσπάθειες έκαναν για να φτιάξουν ένα αξιοπρεπές συγκρότημα έπεσαν στο κενό.

Ο Iommi θυμάται πως γνώρισε τον τρελό με την τσιριχτή φωνή. «Πήγαμε σε ένα μαγαζί και είδαμε μια αγγελία για έναν Ozzy Zig που έψαχνε άτομα. Είπα στον Bill: ''Ξέρω έναν Ozzy, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτός, δεν ξέρει να τραγουδάει''! Τελικά πήγαμε στη διεύθυνση που έλεγε η διαφήμιση και όταν η μαμά του Ozzy άνοιξε την πόρτα και φώναξε το γιο της, γύρισα και είπα στον Bill γελώντας να το ξεχάσουμε… Δεν πίστευα ότι μπορούσε να τραγουδήσει. Του μιλήσαμε όμως για λίγο πριν φύγουμε. Λίγες μέρες αργότερα, ο Ozzy ήρθε στο σπίτι μου με τον Geezer και με ρώτησε αν ξέρω κανέναν ντράμερ. Του είπα για τον Bill, αλλά οι δυο μας είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε κάτι μόνο αν είμαστε μαζί. Οπότε τελικά το προσπαθήσαμε όλοι μαζί».

Η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους μας. Οι τέσσερις πιτσιρικάδες (αφού πρώτα πειραματίστηκαν με τους Earth) δημιούργησαν τους θρυλικούς Black Sabbath.Ουσιαστικά δημιούργησαν το Heavy Metal. Όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος εμβληματικός δίσκος του συγκροτήματος και η τετράδα πήρε τα πρώτα χρήματα στα χέρια της, ο θρύλος θέλει τον Ozzy να πηγαίνει στο πατρικό του και να δίνει στους γονείς του ένα γενναίο χρηματικό ποσό, τονίζοντας πως με αυτό τους επιστρέφει, ουσιαστικά, όσα χρήματα έδωσαν για να τον μεγαλώσουν.

Διαβάστε ακόμα: Η σκοτεινή ιστορία της ημέρας που οι Black Sabbath «γέννησαν» το Heavy Metal

Στη συνέχεια τους έβαλε να ακούσουν τον πρώτο δίσκο των Sabbs. Λέγεται πως η μητέρα του επικαλέστηκε μια... δουλειά που είχε στην κουζίνα και έφυγε. Ο δε πατέρας του γεμάτος απορία και ίσως και φόβο, τον κοίταξε και τον ρώτησε αν εκτός από αλκοόλ παίρνει και ναρκωτικά!

Ο «Πρίγκιπας του Σκότους»

Όταν ο Ozzy έφυγε από τους Sabbath όλοι έλεγαν πως θα καταστραφεί. Είχε κάνει τα πάντα με την μαύρη τετράδα από το Birmingham. Είχαν φτάσει την κορυφή γράφοντας άλμπουμ και τραγούδια που ακόμα και σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα θεωρούνται όχι απλά αξεπέραστα αλλά απλησίαστα. Ο Ozzy, όμως, τους διέψευσε όλους πανηγυρικά. Έκανε μια εξαιρετική solo καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι δημοφιλέστερος από τους ίδιους τους Sabbs, κάτι που δεν το συναντάς εύκολα στη μουσική βιομηχανία. Συνήθως οι μουσικοί που φεύγουν από ένα άκρως επιτυχημένο συγκρότημα, «θάβονται».

Το μεγάλο πρόβλημα του Ozzy ήταν πάντα τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Έχει πιει οτιδήποτε, πίνεται. Έχει πάρει, οτιδήποτε μπορεί να πάρει κανείς. Βασικά αν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να πάρει κάποιος, ο Ozzy το έχει πάρει.

Οι ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη στενή σχέση που είχε με τα ναρκωτικά πολλές και ξεκαρδιστικές. Το 2013 είχε δώσει μια συνέντευξη και ο δημοσιογράφος την ξεκίνησε ρωτώντας τον αν θυμάται που του είχε ξαναπάρει συνέντευξη το 1986 στο Σιάτλ πριν από μια συναυλία. Ο Ozzy του απάντησε με ένα ξερό «όχι».

Ο δημοσιογράφος επανήλθε και τον ρώτησε αν δε θυμάται τη συνέντευξη ή δε θυμάται τη συναυλία στο Σιάτλ. Ο Ozzy του απάντησε: «δε θυμάμαι το 1986»!

Σε μια άλλη συνέντευξη του ένας άλλος δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει ποιος, κατά τη γνώμη του, είναι ο χειρότερος δίσκος στη solo καριέρα του. Ο Ozzy του απάντησε πως είναι το «Ultimate Sin» και όταν ο δημοσιογράφος αντέδρασε τονίζοντας του πως αυτός είναι από τους καλύτερους και πιο αγαπημένους δίσκους του κοινού ο Osbourne του απάντησε πως του δημιουργεί άσχημα συναισθήματα γιατί δεν θυμάται το παραμικρό από μια διαδικασία που κράτησε αρκετούς μήνες.

Κάποιες από τις συναυλίες που έχει δώσει κατά καιρούς έχουν μείνει στην ιστορία. Όπως εκείνη που είχε δαγκώσει και είχε κόψει το κεφάλι μιας νυχτερίδας. Κατά λάθος αλλά το έκανε. Υποτίθεται πως στην περιοδεία που έκανε το 1982 για την προώθηση του «Diary of a Madman» κάποια στιγμή δάγκωνε μια πλαστική νυχτερίδα. Έτσι για το σόου. Το θέμα, όμως, είναι πως στη συναυλία στο Veterans Memorial Auditorium ένας από το κοινό του πέταξε μια πραγματική νυχτερίδα (νεκρή). Ο Ozzy δεν κατάλαβε ότι ήταν αληθινή και έτσι την δάγκωσε και της έκοψε το κεφάλι!

Αλλά δεν είναι μόνο η νυχτερίδα. Είναι και ένα άμοιρο περιστέρι το οποίο επίσης αποκεφάλισε επειδή (τύφλα στο μεθύσι) όταν του το έδωσε η σύζυγός του Sharon για να το αφήσει ελεύθερο κατά τη διάρκεια της συναυλίας κάνοντας παράλληλα το σήμερα της ειρήνης, εκείνος για κάποιο λόγο θεώρησε πως είναι καλύτερη ιδέα να του κόψει με τα δόντια το κεφάλι.

Η ασέβεια του μεθυσμένου Ozzy στο Άλαμο

Και αν νομίζετε πως η λίστα έχει τελειωμό... καθίστε αναπαυτικά. Στις 19 Φεβρουαρίου το 1982 οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κυρίως το Τέξας είχαν μπει στην τελική ευθεία προκειμένου να γιορτάσουν την 146η επέτειο από την έναρξη της Μάχης του Άλαμο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφώνονταν τέσσερις ημέρες αργότερα. Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, ο Ozzy Osbourne βρισκόταν στην πολιτεία προκειμένου να δώσει μια συναυλία.

Είναι η εποχή που ο Ozzy γνωρίζει μεγάλη επιτυχία ως σόλο τραγουδιστής (δύο χρόνια νωρίτερα είχε φύγει από τους Black Sabbath). Αρχές του 1980 έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Blizzard Of Ozz» και τον Νοέμβριο του 1981 το «Diary Of A Madman», έχοντας ως κιθαρίστα τον υπερταλαντούχο Randy Rhoads. Το συγκρότημα κάνει τη μια συναυλία μετά την άλλη γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.

Ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου, λοιπόν, λίγες ώρες πριν τη συναυλία στο HemisFair Arena στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, ο Ozzy Osbourne είναι ξανά (τι πιο σύνηθες, θα πει κανείς) «κομμάτια». Η μέλλουσα σύζυγός του Sharon είχε κουραστεί απ΄ όλη αυτή την κατάσταση και θεώρησε σκόπιμο να του κρύψει τα ρούχα και να τον αφήσει γυμνό ελπίζοντας πως έτσι θα τον εμποδίσει να βγει έξω. Εκείνος, ωστόσο, φόρεσε το φόρεμά της και βγήκε μια βόλτα στη διάρκεια της οποίας θέλησε να... κάνει την ανάγκη του. Βρήκε, λοιπόν, ένα σημείο με έναν παλιό τοίχο και άρχισε να ουρεί πάνω σε αυτόν. Λίγο αργότερα ο Ozzy Osbourne βρισκόταν σιδηροδέσμιος στο κρατητήριο του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Ο λόγος ήταν πως ο τοίχος στον οποίο ούρησε ήταν στην πραγματικότητα το κενοτάφιο του μνημείου της Μάχης του Άλαμο. Οι άνθρωποι του Ozzy εξηγούσαν τόσο στους αστυνομικούς όσο και στον δικαστή που οδηγήθηκε ο διάσημος χεβιμεταλάς πως δεν καταλάβαινε την έκανε.

Ο δικαστής του επέβαλε ένα αστείο ποσό ως εγγύηση και τον άφησε ελεύθερο. Όταν ο Ozzy συνήλθε (λίγο) ήρθε αντιμέτωπος με έναν δημοσιογράφο ο οποίος τον ρώτησε γιατί το έκανε. Ο «Πρίγκηπας του Σκότους» προφανώς και δεν ήξερε σε τι αναφέρεται ο δημοσιογράφος. Όταν του θύμισαν τι είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ο Ozzy έκανε και δεύτερο λάθος: «Ωραία! Τώρα έχει σειρά ο Λευκός Οίκος»!

Ακολούθησε ο κακός χαμός. Στη συναυλία σημειώθηκαν αιματηρά επεισόδια όπου τραυματίστηκαν περίπου 20 άνθρωποι. Όταν τελείωσαν, ο Ozzy Osbourne έφυγε κακήν κακώς από το Τέξας για να συνεχίσει την περιοδεία. Μερικές ημέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου, ο Randy Rhoads σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Φλόριντα όπου βρισκόταν με τον Ozzy για τη συνέχιση της περιοδείας η οποία, όπως ήταν φυσικό, ακυρώθηκε.

Πολλά χρόνια αργότερα ο Ozzy Osbourne ζήτησε δημόσια συγγνώμη για εκείνο το περιστατικό, απέδωσε τη συμπεριφορά του στην (υπέρ)κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ και έκανε μια μεγάλη δωρεά στην οργάνωση που συντηρεί το μνημείο. Κάπως έτσι οι αρχές της πόλης του επέτρεψαν να ξαναδώσει συναυλία εκεί.

Όταν ο Ozzy «έβαψε» δωμάτιο ξενοδοχείου με το... αίμα διαμελισμένου καρχαρία

Πριν μερικά χρόνια, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Sabbs, Tony Iommi, στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου του «Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath», είπε πως τα ναρκωτικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο αλλά αυτό δεν ειναι κάτι νέο.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή (ποιον άλλο; ) τον Ozzy. «Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι ο ένας στον άλλο. Όπως τότε που ο Ozzy μετέφερε έναν καρχαρία από ένα παράθυρο, τον διαμέλισε και έβαψε με το αίμα το δωμάτιό μας», είπε ο Iommy, σύμφωνα με την dailystar!

Επίσης, κάποια άλλη φορά ο Ozzy, ρώτησε τον... δύσμοιρο ντράμερ των Black Sabbath, Bill Ward αν μπορεί να του βάλει φωτιά. Ο ανυποψίαστος Ward, θεωρώντας πως ο Ozzy κάνει πλάκα, του είπε «μπορείς αλλά όχι τώρα γιατί είμαι απασχολημένος». Κάποια στιγμή τελείωσε η δουλειά και ο Bill Ward είπε «Ok! Τελείωσα και πάω σπίτι. Όποτε θες μπορείς να μου βάλεις φωτιά».

Τότε ο Iommi πέταξε πάνω στον Ward έναν κουβά (δεν είναι υπερβολή. Με κουβάδες έπιναν) με αλκοόλ και δίχως δεύτερη σκέψη ο Ozzy έβαλε φωτιά στον Ward ο οποίος υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια!

Ozzy Osbourne: Ο τελευταίος των αθάνατων

Ο Ozzy ήταν (ένα ολόκληρο λεπτό μου πήρε να χρησιμοποιήσω τον συγκεκριμένο χρόνο) καλλιτέχνης, ήταν τρελός. Έκανε τα πάντα στην καριέρα του. Έκανε ακόμα και δικό του φεστιβάλ. Έκανε reality show στο Mtv. Μέσα στο σπίτι του. Με την οικογένεια του.

Μετέτρεψε το όνομα του σε ένα τεράστιο brandname. Απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ. Το θέμα, πάντα, με τον Ozzy ήταν πώς είναι δυνατόν μέσα σε μια τέτοια κατάσταση που κυριολεκτικά δεν έβλεπε μπροστά του ο τύπος να κατάφερε να βγάλει μερικά από τα μεγαλύτερα διαμάντια του Heavy Metal.

Σε τελική ανάλυση πως κατάφερε να επιβιώσει από όλο αυτό... Ίσως γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και ο ίδιος είχε πει πως όταν πεθάνει θέλει να δωρίσει το σώμα του στην επιστήμη. Μπας και βγάλουν οι επιστήμονες άκρη.

Ακόμα και ο ίδιος έκανε πλάκα με αυτό. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς είχε δώσει μία συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα The Sun και μεταξύ άλλων είχε πει πως «είμαι... σχεδόν νεκρός, αλλά δεν μπορώ να έχω παράπονο. Ήμουν τυχερός»!

Στην ίδια συνέντευξη είχε πει πως θα σταματήσει να τραγουδάει μόνο όταν καρφώσουν το καπάκι στο φέρετρό του! «Όταν έμαθα για πρώτη φορά ότι έχω Πάρκινσον είπα, "Γαμώτο!", αλλά μετά σκέφτηκα, "Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, θα μπορούσα να είμαι ήδη νεκρός". Όλοι θα ήθελαν να είμαι εγώ για ένα Σαββατοκύριακο. Είχα μια υπέροχη ζωή».

Ο Ozzy Osbourne είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την σκληρή μουσική. Για πολλούς ο Ozzy είναι η σκληρή μουσική. Για άλλους είναι το Heavy Metal. Ακούγεται υπερβολικό; Μπορεί. Αλλά αν σκεφτείς πως πριν από τον Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath δεν υπήρχε Heavy Metal τότε, ναι.

Αν για κάποιον μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, τότε είναι για αυτόν τον τυπάρα από το γκρίζο Birmingham. Το παιδί μιας φτωχής οικογένειας που δεν είχε σκοπό να περάσει απαρατήρητος. Που μέσα σε λίγα χρόνια μεταμορφώθηκε από έναν τσόγλανο που έμπαινε και έβγαινε στη φυλακή, στο «νονό» της heavy metal, στον σκοτεινό πρίγκιπα της σκληρής μουσικής.

Rest in noise, legend. Και σ’ ευχαριστούμε για όλα.