Οι Άγριες Μέλισσες πάνε Κροατία - Οι πρώτες φωτογραφίες από το καστ

Επί τρία χρόνια οι «Άγριες Μέλισσες» κράτησαν συντροφιά στους Έλληνες τηλεθεατές που παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον τις περιπέτειες της οικογένειας Σταμίρη και του σκληρού Δούκα μέσα στα χρόνια. Έχθρες και μάχες, ο ένας με τον άλλον και με τον ίδιο τους τον εαυτό, ανεκπλήρωτοι έρωτες, όνειρα ματαιωμένα, απώλειες και στο φόντο η Ιστορία μιας ολόκληρης εποχής, μιας ολόκληρης χώρας.

Από την περασμένη Δευτέρα η δημιουργία των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη άνοιξε τα φτερά της και ταξιδεύει στην Κροατία.

Ήδη οι δημιουργοί της είχαν ανακοινώσει από τα μέσα Οκτωβρίου αυτή την επιτυχία της σειράς δημοσιεύοντας μάλιστα και τις πρώτες φωτογραφίες από το καστ. Πλέον η σειρά προβάλλεται στο κροάτικο κανάλι Rtl με την ονομασία Divlje pčele.

Οι πρωταγωνιστές

Οι αδελφές Σταμίρη

Ο Δούκας που έγινε Βούκας για την κροατική τηλεόραση και η Μυρσίνη

Οι γιοι του Δούκα

Αριστερά ο Κωνσταντής που στην κροατική εκδοχή θυμίζει κάτι από Πέδρο Πασκάλ, στη μέση ο Σέργιος και δεξιά ο Νικηφόρος.

Δείτε πλάνα από την κροατική εκδοχή της σειράς «Άγριες Μέλισσες»: