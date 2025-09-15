Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκίνησαν με μαντινάδα: Τα νέα πρόσωπα και η είσοδος με το «δεξί»

Παρουσιάζοντας ένα στιγμιότυπο από την αρχή της εκπομπής της πριν από 11 χρόνια, η Ζήνα Κουτσελίνη επέστρεψε από τη συχνότητα του Star, αλλά αυτήν τη φορά με νέα πρόσωπα.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός, ένας από τους νέους συνεργάτες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ξεκίνησε με μαντινάδα προμηνύοντας έτσι τη συνέχεια της εκπομπής: «Το 'βαλε πάλι σήμερα το χρώμα που της πάει, και παραπονεθήκανε τα λουλούδια του Μάη».

Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, στο πάνελ των δημοσιογράφων εντάχθηκαν οι πολύπειροι δημοσιογράφοι Φρίξος Δρακοντίδης και Μάριος Αραβαντινός που θα βοηθούσαν στο ερευνητικό κομμάτι της εκπομπής.

Τι είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στην αρχή της εκπομπής

«Καλό μεσημέρι, καλή μας χρονιά, με το δεξί και στην 11η χρονιά πατάω με το δεξί και όχι με το αριστερό, όταν πριν από 10 χρόνια έλεγα με το δεξί και έβγαινα με το αριστερό. Τώρα, πατάω σταθερά με το δεξί και πάω σιγά, σιγά»

Καλή μας αρχή λοιπόν και θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την όμορφη ανθοδέσμη.

Και τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια αυτής της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορία. Το υπογράφω πολλά χρόνια τώρα, πίσω και μπροστά από τις κάμερες.

Όταν, όμως, είσαι σε μία ομάδα γράφεις τη δική σου ιστορία».