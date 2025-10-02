Οι Απαράδεκτοι επιστρέφουν στο Mega σε ώρα έκπληξη: Πότε ξεκινούν και ποιες μέρες θα παίζονται

Οι θρυλικοί «Απαράδεκτοι» - Δήμητρα, Σπύρος, Γιάννης, Βλάσης, το «Αστροπελέκι» Ρένια και ο κύριος Βασίλης - επιστρέφουν μέσα στον Οκτώβριο στο Mega με διπλά επεισόδια για να μας χαρίσουν και πάλι άφθονο γέλιο και μάλιστα, σε ώρα προβολής - έκπληξη.

Φέτος η σειρά, η οποία είναι μία από τις πρώτες και μεγαλύτερες επιτυχίες της ιδιωτικής τηλεόρασης, έκλεισε 34 χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου της στις 18 Σεπτεμβρίου 1991 και ενώ τα πρώτα χρόνια μετά το φινάλε είχε προβληθεί αρκετές φορές σε επανάληψη, στη συνέχεια δεν ξαναπαίχτηκε από το Mega.

Το 2021 οι Απαράδεκτοι προβλήθηκαν και πάλι σε επανάληψη - για πρώτη φορά μετά από χρόνια - στην prime time ζώνη του σταθμού, έχοντας υποστεί επεξεργασία και διαθέτοντας πλέον αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας.

Έκτοτε έχουν προβληθεί και άλλες φορές σε επανάληψη με πιο πρόσφατη την προηγούμενη σεζόν, σημειώνοντας πολλές φορές νούμερα τηλεθέασης που θα ζήλευαν αρκετές σειρές Α' προβολής και trendάροντας στο X με τους χρήστες να γελάνε με τις ατάκες των πρωταγωνιστών.

Τώρα οι Απαράδεκτοι κάνουν και πάλι πρεμιέρα στο Mega τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου σε ώρα - έκπληξη και συγκεκριμένα στις 24.00 τα μεσάνυχτα και θα προβάλλονται από Δευτέρα έως και Τετάρτη την ίδια ώρα με δύο επεισόδια back to back.