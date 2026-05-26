Οι Αθώοι: Το λυτρωτικό φινάλε - Τι θα δούμε την Παρασκευή (29/5) στο τελευταίο επεισόδιο

Η μεγάλη παραγωγή του Mega, «Οι Αθώοι», ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή (29/5) στις 22:10 με το 16ο επεισόδιο στο οποίο ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή στο λυτρωτικό φινάλε.

Οι δύο άνδρες που αγάπησαν την ίδια γυναίκα και επέλεξαν αντίθετες διαδρομές για να της δείξουν την αγάπη τους, έρχονται αντιμέτωποι για μια τελευταία φορά μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον του εγκλεισμού.

Λίγο πριν το τέλος, η μετάνοια και η συγχώρεση αναδεικνύονται ως η μόνη οδός διαφυγής για τους «Αθώους».

«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι».

Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο 16ο επεισόδιο

Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια των καταναγκαστικών έργων, ο Γιάννος, παρά τις κακουχίες και τον ξυλοδαρμό, υπερασπίζεται τους συγκρατούμενούς του.

Τα λόγια του για την ελευθερία και την αυθεντική αγάπη συγκινούν ακόμα και τις πιο σκληρές ψυχές. Συγκλονισμένος από το μεγαλείο του ανθρώπου που αδίκησε, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση.

Ο Γιάννος, χωρίς ίχνος εγωισμού, τον αγκαλιάζει. Απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και λυτρωμένοι μέσα από την αγάπη, ακολουθούν δύο ξεχωριστούς δρόμους, καταλήγοντας «Αθώοι».

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης - Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά