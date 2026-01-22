Οι Αθώοι: Οι τρεις ήρωες που οδηγούνται από το πάθος στην καταστροφή

Μια από μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκε ποτέ στη νεοελληνική λογοτεχνία ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από τη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, τρεις άνθρωποι οδηγούνται από το πάθος στην καταστροφή και από την ενοχή στη λύτρωση. Η Μαργαρίτα, ο Γιάννος και ο Πέτρος γίνονται οι τρεις όψεις μιας αιώνιας ιστορίας — εκεί όπου η αγάπη παλεύει με τη μοίρα, το φως αντιμάχεται το σκοτάδι και μόνο η συγχώρεση μπορεί να φέρει τη λύτρωση.

Οι Αθώοι: Η υπόθεση της σειράς

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη).

Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

Γνωρίστε τους τρεις βασικούς ήρωες της μεγάλης παραγωγής του MEGA «Οι Αθώοι»

Γιάννος ή Τουρκόγιαννος (Κώστας Νικούλι)

Στιγματισμένος ως «νόθος» και «ξένος», ο Γιάννος μεγαλώνει στην Κέρκυρα αναζητώντας τη θέση του σ’ έναν κόσμο που τον απορρίπτει. Ευαίσθητος, θυμώδης και δίκαιος, παλεύει ανάμεσα στη φωτιά της ψυχής του και στη βαθιά του ανάγκη για αγάπη. Ο μεγάλος του έρωτας για τη Μαργαρίτα τον σημαδεύει για πάντα. Μετά από χρόνια εξορίας και ασκητικής ζωής, επιστρέφει διαφορετικός γεμάτος αγάπη και συγχώρεση. Για χάρη της Μαργαρίτας, ο Γιάννος κάνει την ύστατη πράξη αγάπης: θυσιάζει τη ζωή του για να σώσει εκείνη.

Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη)

Η Μαργαρίτα είναι μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Ελεύθερη, περήφανη και ανεξάρτητη, συγκρούεται με έναν κόσμο που απαιτεί την γυναικεία υποταγή. Ανάμεσα σε δύο άντρες – τον αγνό Γιάννο και τον παθιασμένο Πέτρο – αναζητά την αλήθεια του έρωτα και του εαυτού της. Η Μαργαρίτα είναι το πιο τραγικό πρόσωπο μιας ιστορίας όπου ο έρωτας λυτρώνει και καταστρέφει.

Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος)

Όμορφος, χαρισματικός και σκοτεινός, ο Πέτρος είναι ένας άντρας γεμάτος πάθος. Μεγαλωμένος μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία και εποχή, διψά για δύναμη, για επιβολή. Ο παράφορος έρωτάς του για την Μαργαρίτα γίνεται πάθος καταστροφής που τον οδηγεί στα άκρα και αλλάζει για πάντα τη μοίρα του. Με τη βοήθεια του Γιάννου, θα έρθει αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την αλήθεια του εαυτού του. Κι εκεί, μέσα στο σκοτάδι, θα αναζητήσει τη λύτρωση.

