Οι δύο πολυδιαφημισμένες σειρές του ΑΝΤ1 που απογοήτευσαν και θα φάνε γερό ψαλίδι

Σε μια σεζόν πολύ έντονου ανταγωνισμού είναι λογικό να υπάρχει πίεση. Ο «Δικαστής» βασισμένος στο «Your Honnor» της Βρετανικής τηλεόρασης δεν διέγραψε στον ΑΝΤ1 την πορεία που περίμεναν τα στελέχη του καναλιού.

Αρχικά ήταν να προβληθεί στην ελεύθερη συχνότητα στο β’ μισό της σεζόν ωστόσο αποφασίστηκε η έναρξή του νωρίτερα παράλληλα με το «ανέβασμα» επεισοδίων στο ΑΝΤ1+.

Ωστόσο από το πρώτο κιόλας επεισόδιο η σειρά κατέγραψε χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης της Νielsen. Ήδη η προβολή των επεισοδίων έχει μειωθεί από 2 σε 1 την εβδομάδα κάθε Κυριακή βράδυ στις 22.45.

Σε συμφωνία με την εταιρία παραγωγής ο αριθμός των επεισοδίων μειώνεται από τα 60 στα 37. Μεγαλύτερη μείωση θα υποστεί η μαύρη κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» που επίσης δεν ευτύχησε στους πίνακες τηλεθέασης.

Τα επεισόδια θα είναι τουλάχιστον κατά 30 λιγότερα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Αξίζει να σημειωθεί πως και στις δύο περιπτώσεις δεν μιλάμε για κοψίματα αλλά για μείωση στο μίνιμουμ προ εγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων.