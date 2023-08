Οι καλύτερες ξένες σειρές που βασίστηκαν σε βιβλία

Η γοητεία που ασκεί η λογοτεχνία στην τηλεόραση είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη κι έχει μεγάλη ιστορία. Στο πέρασμα των χρόνων, κάποιες από τις πλέον επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές βασίστηκαν σε βιβλία, είτε πρόκειται για κλασικά έργα, είτε για μυθιστορήματα γρήγορης ανάγνωσης.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα, στη νέα εποχή της τηλεόρασης, μεγάλα διεθνή δίκτυα και συνδρομητικές πλατφόρμες στρέφονται όλο και πιο συχνά στον χώρο της λογοτεχνίας, αναζητώντας έργα που μπορούν να μεταφερθούν στη μικρή οθόνη. Περίπου το ίδιο γινόταν και 50 χρόνια πριν, σε εποχές που δεν χρειάζονταν δράκοι και απέθαντοι, έφτανε ένα λιβάδι κι ένα κοριτσάκι με κοτσίδες...

Η ιστορία των ξένων σειρών, που βασίστηκαν σε βιβλία, περιλαμβάνει πολλούς αγαπημένους τίτλους. Ακολουθούν κάποιες από τις πλέον επιτυχημένες κι αντιπροσωπευτικές, οι οποίες αγαπήθηκαν, άσκησαν μεγάλη επιρροή στην εποχή τους, άφησαν το στίγμα τους κι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τηλεόρασης. Από το "Μικρό σπίτι στο λιβάδι" μέχρι το "Game of thrones"...

«Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» (1974-1983)

Μια σειρά, που μεγάλωσε γενιές και γενιές κι εξακολουθεί να μεταδίδει ακόμα και σήμερα στιγμές από την καθημερινότητα μιας πολυμελούς αγροτικής οικογένειας στην αμερικανική Δύση του 1880. Ο Τζο, η Λόρα, η Μέρι και οι υπόλοιποι Ίνγκαλς αντιμετωπίζουν διάφορες δοκιμασίες (από καμένες σοδειές μέχρι επιδρομές από ακρίδες), αλλά -δουλεύοντας όλοι μαζί- καταφέρνουν να τις ξεπεράσουν και να ευημερήσουν.

Η σειρά ξεκίνησε να μεταδίδεται στην Ελλάδα μεταγλωττισμένη το 1975 κι έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Σήμα κατατεθέν της οι τίτλοι αρχής με το κοριτσάκι που σκοντάφτει στο λιβάδι. Ο Μάικλ Λάντον δέχτηκε να αναλάβει τη σκηνοθεσία με τον όρο να παίξει ο ίδιος το ρόλο του πατέρα Τζο. Πρωταγωνιστούν επίσης η Μελίσα Γκίλμπερτ ως Λόρα, η Μελίσα Σου Άντερσον ως η μεγάλη αδερφή Μέρι και η Κάρεν Γκρασλ στο ρόλο της μητέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολύ νεαρή ηλικία, πέρασμα από τη σειρά, είχε κάνει κι ο Σον Πεν...

Το σενάριο βασίστηκε στη σειρά παιδικών βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς με τίτλο "Μικρό σπίτι", στα οποία αφηγείται την εγκατάσταση και τη ζωή της οικογένειας της στη Νότια Ντακότα, αρκετά ωραιοποιημένη, όπως φαίνεται από τα πρώτα της χειρόγραφα, τα οποία δεν μπήκαν στα βιβλία -κι είχαν αναφορές σε απατεωνιές του πατέρα, έναν αλκοολικό βίαιο γείτονα και την ίδια τη Λόρα να έχει πολλούς εραστές πριν από τον σύζυγό της…

«Εγώ ο Κλαύδιος» (1976)

Μια σειρά μόλις 13 επεισοδίων, που όμως κατάφερε να μείνει στην ιστορία της τηλεόρασης και να θεωρείται μια από τις πλέον ποιoτικές τηλεοπτικές παραγωγές που έγιναν ποτέ (από το BBC).

Τόσο η σειρά, όσο και τα βιβλία του Ρόμπερτ Γκρέιβς στα οποία βασίστηκε, διακρίνονται για την πιστότητα τους στη μεταφορά της ρωμαϊκής ιστορίας από τη δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα το 44 π.Χ. ως το τέλος της βασιλείας του Κλαύδιου με το θάνατό του το 54 μ.Χ.

Στάθηκε μια από τις ακριβές παραγωγές της εποχής της, με σκηνικά και κοστούμια προσεγμένα στην εντέλεια, που ακολουθούν με ακρίβεια τα ιστορικά δεδομένα της ρωμαϊκής περιόδου. Διακρίθηκε για το θεατρικό της στήσιμο, την ποιότητα και την αισθητική της και για τις κορυφαίες ερμηνείες ηθοποιών όπως ο σερ Ντέρεκ Τζακομπι στον ομώνυμο ρόλο. Εξακολουθεί να διατηρεί φανατικούς θαυμαστές, που τη θεωρούν αριστούργημα, ενώ βλέπεται με ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα.

«Ρίζες» (1977)

Πολλά μπορούν να γραφτούν για τη σειρά - φαινόμενο, που έσπασε όλα τα ρεκόρ της εποχής. Αν και έπιασε απροετοίμαστη την Αμερική, ήταν η σειρά με την υψηλότερη τηλεθέαση (συγκεντρώνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές), ενώ το τελευταίο της επεισόδιο ήταν το τηλεοπτικό γεγονός που σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ θεαματικότητας μέχρι τότε!

Έσπασε επίσης το ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Έμμυ, συγκεντρώνοντας 37 μέσα σε μία χρονιά (κέρδισε τα εννιά), όμως το ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμά της είναι ότι έκανε πολλούς λευκούς Αμερικανούς να δουν, να ακούσουν και να αναγνωρίσουν για πρώτη φορά τον τρόμο της σκλαβιάς των μαύρων.

Η σειρά παρακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού Αφρικανού (που υποδύονται ο Τζον Έιμος και ο Λεβάρ Μπάρτον σε νεαρή ηλικία), γεννημένου το 1750 στη Ζάμπια, ο οποίος πωλείται από εμπόρους σκλάβων σε μια αμερικανική οικογένεια του Νότου. Μέσα από τη διαδρομή του, κι αυτές των απόγονων του, η σειρά καταγράφει σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Αμερικής, όπως την επανάσταση για την ανεξαρτησία, τον εμφύλιο πόλεμο και την απελευθέρωση των σκλάβων.

Βασίστηκε στο βιβλίο του Άλεξ Χέιλι "Roots: The Saga Of An American Family", ο οποίος ισχυρίστηκε ότι αφορούσε την ιστορία της οικογένειάς του, όμως κατηγορήθηκε ότι έκανε λογοκλοπή από το βιβλίο "The African" του Χάρολντ Κουρλάντερ. Όλο αυτό, βέβαια, μικρή σημασία έχει μπροστά στην απήχηση και στο μεγάλο αντίκτυπο της σειράς στο κοινό. Το 2016 το History Channel προχώρησε σε ένα ριμέικ οκτώ επεισοδίων με ένα all star cast (Φόρεστ Γουιτάκερ, Λόρενς Φίσμπερν, Άννα Πάκιν).

«Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» (1983)

Το πρώτο βιβλίο της Αυστραλέζας νευροφυσιολόγου, Κoλίν ΜακΚάλοου, με τίτλο "Τιμ" κυκλοφόρησε το 1974, χωρίς να σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Το δεύτερο, που της χάρισε φήμη και πλούτο και την ευκαιρία να τα παρατήσει όλα και να ζήσει ανέμελα σε ένα νησί του Ειρηνικού την υπόλοιπη ζωή της, ήταν το 500 σελίδων best seller, "Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας".

Το κοινό το αγάπησε από την πρώτη στιγμή, όσο κι αν οι κριτικοί το χαρακτήριζαν ως ένα ρομάντσο, ανάμεσα σε πολλά. Η τηλεοπτική του μεταφορά το 1983 (ένα χρόνο μετά, μεταδόθηκε και στην Ελλάδα από την ΕΡΤ), έδειξε ότι όχι, δεν ήταν απλώς ένα ρομάντσο όπως πολλά άλλα. Η σειρά αγαπήθηκε με πάθος σε όλο τον κόσμο, ενώ έγινε η 2η καλύτερη σε τηλεθέαση σειρά όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες (με πρώτη τις "Ρίζες").

Το βιβλίο, που καταγράφει την πορεία μιας οικογένειας που μεταναστεύει στην Αυστραλία στις αρχές του 1900, έχει στο κέντρο του τον παθιασμένο αλλά ανέφικτο έρωτα της νεαρής Μέγκι με τον φιλόδοξο καθολικό ιερέα Ραλφ Ντε Μπρικασάρ.

Το ρόλο της Μέγκι είχαν διεκδικήσει μεταξύ άλλων και οι Μισέλ Πφάιφερ, Τζέιν Σέιμουρ, Ολίβια Νιούτον Τζον, αλλά τον πήρε τελικά η Ρέιτσελ Γουόρντ. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν, που υποδύθηκε τον ιερέα, κέρδισε τις καρδιές εκατομμυρίων γυναικών ανά τον πλανήτη, ενώ η απήχησή του έχει συγκριθεί με αυτή του Ρετ Μπάτλερ - Κλαρκ Γκέιμπλ από το θρυλικό "Όσα παίρνει ο άνεμος".



«Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό» (1989-2013)

Μια σειρά, που είναι από μόνη της μια κατηγορία. Αν και αφορά τις περιπέτειες ενός ήρωα, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στην αστυνομική λογοτεχνία το 1916, κι ενώ έχουν περάσει σχεδόν 35 χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου της παραμένει "φρέσκια", δημοφιλής και πάντα με πιστό κοινό.

Μέτρησε συνολικά 70 επεισόδια και προσέλκυσε 700 εκατομμύρια τηλεθεατές από το 1989 ως το 2013. Βασισμένη στο έργο της Αγκάθα Κρίστι, παρουσιάζει σε κάθε επεισόδιο ένα διήγημα ή ένα μυθιστόρημά της με ήρωα πάντα τον Πουαρό. Στο πέρασμα αυτών των δεκατριών κύκλων, κορυφαίοι σήμερα ηθοποιοί έκαναν γκεστ σε κάποιο από τα επεισόδια της (Μάικλ Φασμέντερ, Έμιλι Μπλαντ, Τζέσικα Τσαστέιν, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς), όμως το βασικότερο ατού της ήταν πάντα ο πρωταγωνιστής της, ο οποίος υπήρξε ο ιδανικός Πουαρό, αυτός που θα ενέκρινε κι η ίδια η Αγκάθα Κρίστι.

Ο Ντέιβιντ Σάτσετ ερμήνευσε αριστοτεχνικά τον ρόλο του λατρεμένου Βέλγου ντετέκτιβ, ο οποίος είναι ο μόνος φανταστικός χαρακτήρας που έχει τιμηθεί με πρωτοσέλιδη νεκρολογία στους New York Times, μετά τον θάνατό του στο μυθιστόρημα "Αυλαία".

«Sex and the City» (1998-2004)

Ακόμα κι όσοι δεν υπήρξαν ποτέ φαν της παρέας των τεσσάρων γυναικών από τη Νέα Υόρκη, δεν μπορούν να μην παραδεχτούν την επιρροή που άσκησαν η Κάρι, η Σαμάνθα, η Μιράντα και η Σάρλοτ (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κιμ Κατράλ, Σίνθια Νίξον, Κριστίν Ντέιβις), οι οποίες κατά μία έννοια στάθηκαν οι πρώτες influencers πριν ακόμα εμφανιστούν τα social media.

Μέσα σε έξι κύκλους και 94 επεισόδια, η σειρά απέκτησε φανατικό κοινό, επτά Έμμυ και οκτώ Χρυσές Σφαίρες, ενώ το περιοδικό Time την ενέταξε στις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Κάντας Μπάσνελ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως αρθρογράφος στον The New York Observer στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καταγράφοντας τη δική της ερωτική ζωή, καθώς και τα ειδύλλια συνομηλίκων της από το Μανχάταν.

«Game of thrones» (2011-2019)

Το παραμύθι για ενήλικους που άλλαξε την ιστορία και εισήγαγε την τηλεόραση σε μια νέα εποχή, βασίστηκε στη σειρά βιβλίων, " A Song of Ice and Fire", του Τζορτζ Ρ.Τ. Μάρτιν (για τον οποίο είχε γραφτεί το αξέχαστο ανέκδοτο: γιατί ο Μάρτιν δεν έχει twitter; Γιατί έχει σκοτώσει και τους 140 χαρακτήρες).

Πρόκειται για τη σειρά φαινόμενο των δύο τελευταίων δεκαετιών, που δεν τσιγκουνεύτηκε σε επίπεδο παραγωγής κι έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και πειρατείας στο Διαδίκτυο. Βία, άγριο σεξ, αναπάντεχοι θάνατοι, συναρπαστικές μάχες, γίγαντες κι απέθαντοι, φυσικά και δράκοι, συνέθεσαν ένα συναρπαστικό παραμύθι οκτώ κύκλων και 73 επεισοδίων, που όμοιό του δεν είχε ξαναδεί η τηλεόραση.

Μπορεί το τέλος, πολλούς να δυσαρέστησε, όμως ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την απήχηση που φόνο στο φόνο, ανατροπή στην ανατροπή, βία στη βία και ίντριγκα στην ίντριγκα το Game of thrones άσκησε στο τηλεοπτικό κοινό. Το περιοδικό Time το έχει χαρακτηρίσει ως τη δημοφιλέστερη σειρά του κόσμου, ενώ το BBC News έχει αναφερθεί σε ένα φαινόμενο που δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό προϊόν. Δεν είναι μόνο τα 59 Έμμυ και τα πάνω από 300 βραβεία που έχει κερδίσει. Είναι κυρίως ότι απέδειξε πως η τηλεόραση σήμερα, όπως ακριβώς και η φαντασία, δεν έχει όρια...