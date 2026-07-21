Οι Κόρες της Αρετής: Ποιοι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Alpha

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία με τη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», να έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, συγκρούσεις, οικογενειακά μυστικά και δυνατούς έρωτες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία υποδύεται την Αρετή και τις Ασημένια Βουλιώτη και Γεωργία Μεσαρίτη που υποδύονται τις κόρες της.

Η υπόθεση

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι.

Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

Οι πρωταγωνίστριες

Η Μαριάννα Τουμασάτου είναι η Αρετή

Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η αγάπη της είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως η φιλοδοξία της μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Η Ασημένια Βουλιώτη είναι η Ναταλία

Η μεγάλη κόρη της Αρετής. Δυναμική και ανεξάρτητη. Δεν συμβιβάζεται και αρνείται να ζήσει τη ζωή που σχεδιάζουν οι άλλοι για εκείνη. Η μεγαλύτερη μάχη της, όμως, θα είναι με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Γεωργία Μεσαρίτη είναι η Άννα

Είναι η μικρή κόρη της Αρετής. Όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα. Βλέπει τον κόσμο με την καρδιά, όμως σύντομα θα αναγκαστεί να ανακαλύψει ότι τα όνειρα έχουν συχνά βαρύ τίμημα.

Συμμετέχουν

Μαριάννα Τουμασάτου,

Γιάννος Περλέγκας,

Δημήτρης Ξανθόπουλος,

Γιούλη Τσαγκαράκη,

Σταύρος Τσουμάνης,

Ασημένια Βουλιώτη,

Δημήτρης Αποστολόπουλος,

Γιώργος Ζιάκας,

Γεωργία Μεσαρίτη,

Ιάσονας Χρόνης,

Δώρα Χρυσικού,

Βιργινία Ταμπαροπούλου,

Φώτης Πετρίδης,

Ευφυμία Καλογιάννη,

Μαριάννα Πουρέγκα,

Δανάη Καλούτσα,

Αθηνά Ροδίτου,

Φοίβος Παπακώστας,

Μελίνα Βαμπούλα,

Χρύσα Κλούβα,

Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions