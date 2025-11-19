Οι λεπτομέρειες του επετειακού «Παρά πέντε»: Οι δύο πιθανές ημερομηνίες προβολής

Λίγος χρόνος απομένει πλέον για το τελικό στήσιμο του επετειακού «Παρά Πέντε». Όπως είχε γράψει πρώτο προ μηνών το Reader το πολυαναμενόμενο 50ο επεισόδιο της θρυλικής σειράς του Μεγάλου Καναλιού - με το ρεκόρ τηλεθέασης κωμικής σειράς να μην έχει καταρριφθεί την τελευταία 20ετια - θα έχει στοιχεία από το θρυλικό reunion που είχαν κάνει τα «Φιλαράκια» στην αμερικάνικη τηλεόραση αλλά όχι μόνο…

Σε τέσσερα γκρουπαριστά γυρίσματα τις προηγούμενες ημέρες γυρίστηκαν σχεδόν 10 σκηνές μυθοπλασίας που περιλαμβάνουν και στοιχεία του παρελθόντος αλλά και το πώς είναι στο σήμερα η θρυλική πεντάδα που σημάδεψε την ιστορία της τηλεοπτικής ποπ κουλτούρας της Ελλάδας.

Το παρόν στα γυρίσματα εκτός από τους «Πέντε» έδωσε και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Το τελικό επεισόδιο θα μαγνητοσκοπηθεί σε γνωστό στούντιο της Αθήνας στις αρχές Δεκεμβρίου και σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες θα προβληθεί προπαραμονή 23 ή Παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου στο Mega με τρίωρη διάρκεια από τις 21.00 έως τις 00.00.

Στο επετειακό γύρισμα θα συμπεριληφθούν οι σκηνές μυθοπλασίας, αλλά και η συνάντηση των βασικών συντελεστών που θα περιλαμβάνει αναμνήσεις αλλά και αποκαλύψεις από άγνωστα παραλειπόμενα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Παρά πέντε».

Το στούντιο θα είναι ειδικά διαμορφωμένο με παρουσία κοινού, το οποίο θα έχει διάδραση με τους συντελεστές και φυσικά τον κεντρικό οικοδεσπότη Γιώργο Καπουτζίδη. Από το πλατό θα περάσουν και πολλοί συντελεστές που δεν είδαμε σε κεντρικούς ρόλους και φυσικά θα υπάρξει ειδική μνεία στα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

Μετά το γύρισμα του μεγάλου επετειακού επεισοδίου σόου θα ξεκινήσει η διαδικασία του μοντάζ με απόλυτη επίβλεψη από τον δημιουργό.