Οι μεγάλες αλλαγές που επιφυλάσσει ο ΑΝΤ1 στην Καραβάτου την επόμενη σεζόν

Εμφανώς ευδιάθετη ήταν η Κατερίνα Καραβάτου στην κοπή της πίτας του ΑΝΤ1 που πραγματοποιήθηκε φέτος στο νυχτερινό κέντρο «Εναστρον». «Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας, είναι πολύ νωρίς, αλλά έχω πολλή υπομονή. Έχω βρει μια ήδη δεδομένη κατάσταση στην εκπομπή και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Δεν είμαι τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1. Στο κανάλι είμαι από το καλοκαίρι. Εγώ είμαι πολύ καλά γιατί δουλεύω με ανθρώπους που τους ήξερα ήδη, οπότε είμαι χαρούμενη. Τους εκτιμώ πολύ, τους σέβομαι, αντίστοιχα και εκείνοι και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Περίπου ήταν όπως τα περίμενα» δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Διαβάστε ακόμα: Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Μαλέσκου-Κωνσταντάρα; Το σενάριο για τέλος της συνεργασίας στο OPEN

Τα λεγόμενά της φυσικά έχουν την αντίστοιχη αποκρυπτογράφηση. Πράγματι η παρουσιάστρια δουλεύει σχεδόν με την ίδια ομάδα που είχε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη. Όλοι κρίνονται και αξιολογούνται. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν πως η Κατερίνα Καραβάτου θα είναι και του χρόνου στο δυναμικό του ΑΝΤ1 με ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή. Το εάν θα μετακινηθεί στην καθημερινή ζώνη ή θα παραμείνει στο πρωινό του Σαββατοκύριακου ή ενδεχομένως μετακομίσει μεσημέρι Σαββατοκύριακο θα αποφασιστεί αργότερα. Τότε από κοινού η ίδια και το κανάλι θα επιλέξουν και τους συνεργάτες της νέας εκπομπής (ή συνέχεια της υφιστάμενης) μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

