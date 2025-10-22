Οι μετακινήσεις Σουρέλη και Καλύβα μετά το «Power Talk»: Σε ποιες εκπομπές πηγαίνουν

Ολοκληρώθηκε το παζλ των μετακινήσεων των δύο βασικών συνεργατών της Τατιάνας Στεφανίδου μπροστά από τις κάμερες στο «Power Talk» λίγες ημέρες μετά το άδοξο τέλος της απογευματινής εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Οι πληροφορίες αρχικά έλεγαν ότι και οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι θα παραμείνουν στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού του Φαλήρου.

Ο Παναγιώτης Σουρέλης από χθες είναι μέλος της ομάδας του Κώστα Τσουρού στο μεσημεριανό «To ΄χουμε» έχοντας ενεργό ρόλο μπροστά από τις κάμερες στο κομμάτι

της ενημέρωσης.

Όσον αφορά στην Άρια Καλύβα αποφάσισαν από κοινού με τον ΣΚΑΪ να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

Έκτοτε η δημοσιογράφος ξεκίνησε συζητήσεις με την τηλεόραση του Open. Αρχικά το όνομά της είχε ακουστεί για την ομάδα της βραδινής εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Ωστόσο όπως η ίδια η Άρια Καλύβα επιβεβαίωσε στην πρεμιέρα της εκπομπής του Θανάση Πάτρα εντάσσεται στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου.

Η δημοσιογράφος θα είναι μέλος της εκπομπής από το επόμενο Σάββατο 25 Οκτωβρίου και θα είναι παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης.