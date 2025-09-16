Οι νέες διαπραγματεύσεις Ρέβη - Κουρδή με τον ΣΚΑΪ: Η πρόταση που τους έχει γίνει

Αν και η σχέση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ είναι σε τροχιά ρήξης μετά την αποκάλυψη του δικηγόρου τους πως σκοπεύουν να κινηθούν νομικά κατά του σταθμού για καταστρατήγηση της συμφωνίας που είχαν για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στο παρασκήνιο γίνονται ακόμη κινήσεις συμβιβασμού. Όχι φυσικά πλέον για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» αλλά για κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Στους δύο δημοσιογράφους έχει προταθεί πακέτο εναλλακτικών προτάσεων το οποίο περιλαμβάνει οριστική μετακόμισή τους στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού και τις οποίες προς το παρόν έχουν και οι δύο απορρίψει. Ο ΣΚΑΪ επιθυμεί το θέμα να λυθεί αναίμακτα ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η εμμονή των δύο δημοσιογράφων στις θέσεις τους αφήνει ελάχιστες ελπίδες για διευθέτηση της κατάστασης.