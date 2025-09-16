Tι συμβαίνει τελικά ανάμεσα σε Ρέβη-Κουρδή και τον ΣΚΑΪ; «Δεν έχουμε μιλήσει», λέει ο Τσιμιτσέλης

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επέστρεψε χθες Δευτέρα (15/9) για δεύτερη σεζόν στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ως συντονιστή και χωρίς την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, οι οποίοι παρουσίαζαν πέρσι την εκπομπή.

Όπως φαίνεται η παραπάνω αντικατάσταση έχει πολύ παρασκήνιο στο οποίο πρστέθηκε η προ ημερών σκληρή ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ όπου γινόταν λόγος για «καταχρηστική πρακτική».

Ο ΣΚΑΪ φέρεται να είχε αποφασίσει να αναλάβει τον συντονισμό της εκπομπής ο Γιάννης Τσιμιτσέλης από το στούντιο και οι Ευλαμπία Ρέβη - Γιώργος Κουρδής να γίνουν ρεπόρτερ.

Από πλευράς τους οι δύο παρουσιαστές έχουν κινηθεί νομικά και σήμερα Τρίτη (16/9) ο δικηγόρος τους, Θεόδωρος Μαντάς, μίλησε στο «Πρωινό», εξηγώντας τις θέσεις των πελατών του και τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ.

«Να το ξεκαθαρίσουμε με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία τη θέση των δύο εντολέων μου: δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα, καμία αντιπαράθεση με το πρόσωπο του κυρίου Τσιμιτσέλη.

Η εμμονική μας προσήλωση είναι στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης της δημόσιας παρέμβασης της ΕΣΗΕΑ, την οποία υιοθετούμε κατά γράμμα. Η αγωνία μας είναι μία και μοναδική: σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό τοπίο σε επίπεδο θεσμικό να διαφυλάξουμε τον ρόλο και την ιδιότητα των δημοσιογράφων», είπε αρχικά ο κ. Μαντάς.

«Με αυτή τη λογική οποιοδήποτε κανάλι προσπαθώντας να αυξήσει τα νούμερα της τηλεθέασης θα μπορεί να βγάζει τον δημοσιογράφο που είναι ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και να βάζει έναν ηθοποιό κωμικό που θα πετάει και ωραίες ατάκες.

Οι εντολείς μου θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει με το κανάλι για τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκπομπή», συνέχισε ο ίδιος.

«Υπάρχει σύμβαση και η εργατική νομοθεσία που διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι δημοσιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται στο κανάλι.

Αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αντικείμενο. Επιδίωξή μας είναι -έστω αυτή την οριακή χρονικά στιγμή- να επιτευχθεί λύση συναινετική», κατέληξε ο κ. Μαντάς.

Τσιμιτσέλης: «Δεν έχουμε μιλήσει με τα παιδιά»

Στο «Πρωινό» μίλησε και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τους Ρέβη και Κουρδή, ενώ δεν έκρυψε πως πίστευε ότι θα ήταν όλοι μαζί στην εκπομπή.

«Δεν έχουμε μιλήσει με τα παιδιά και έχω μάθει ότι έχει γίνει ένας ντόρος γύρω από την εκπομπή και περιμένω κι εγώ να μάθω τις εξελίξεις. Εγώ περίμενα ότι θα ήμασταν όλοι μαζί στην εκπομπή», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Έβλεπα το "Όπου υπάρχει Ελλάδα" και πέρσι και δεν ήταν δελτίο ειδήσεων. Εννοώ όταν βγαίνεις στην Ελλάδα και δείχνεις την ομορφιά της δεν είναι ενημέρωση, είναι και ψυχαγωγία μέσα, δεν είναι αυστηρά ενημερωτικό πρόγραμμα. Είναι εφ' όλης της ύλης εκπομπή», πρόσθεσε.

«Τα δύο παιδιά που ήταν πριν έκαναν εξαιρετική δουλειά, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήξερα ότι εγώ θα συντονίζω και ότι τα δύο παιδιά θα υπάρχουν και θα με βοηθούσαν πάρα πολύ γιατί ξέρουν και πολύ καλά την εκπομπή», κατέληξε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Τους είχαν δοθεί και πολλές άλλες εναλλακτικές»

Στο όλο θέμα αναφέρθηκε σήμερα (16/9) μέσα από το Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου, λέγοντας τα ακόλουθα:

«Στον ΣΚΑΪ ήθελαν μια εκπομπή που να αναδεικνύει τα προβλήματα της επαρχίας, η οποία εξελίχθηκε σε μία ταξιδιωτική εκπομπή, δεν ήταν ποτέ ενημερωτική.

Στα χαρτιά ήταν εξαρχής ως ποικίλης ύλης, γιατί για λόγους μπάτζετ μπήκε τότε στο χαρτοφυλάκιο της Άλκηστις Μαραγκουδάκη. Δεν είναι μια εκπομπή με ενημερωτικό περιεχόμενο.

Η σύμβαση των δυο παιδιών έληγε 31/8. Όταν η Ευλαμπία ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος, της είπαν ότι η σύμβασή σου θα ανανεωθεί. Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις και των δύο.

Ο Τσιμιτσέλης θα έδινε πάσες και τα δυο παιδιά θα βρίσκονταν κανονικά εκεί που είναι. Τους είχαν δοθεί και πολλές άλλες εναλλακτικές στο τι μπορούν να κάνουν».

ΕΣΗΕΑ: «Ο παραγκωνισμός τους συνιστά καταχρηστική πρακτική»

Τις προηγούμενες ημέρες η ΕΣΗΕΑ είχε εκδώσει την παρακάτω ανακοίνωση, κάνοντας λόγο - μεταξύ άλλων - για καταχρηστική πρακτική:

«Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τα φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση <ανάλαφρης> προσέγγισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ «ΣΚΑΪ» σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.»