Οι ομοιότητες Τσίπρα - Ανδρέα Παπανδρέου σύμφωνα με τον Ευαγγελάτο: «Χαιρετάνε με αντίστοιχο τρόπο»

Με μια εκδήλωση γεμάτη συμβολισμούς στην περιοχή του Θησείου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσημα το όνομα του νέου του πολιτικού φορέα, ο οποίος ονομάζεται ΕΛ.Α.Σ. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ποικίλες και έντονες αντιδράσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές.

Στην εκπομπή Live News, ο Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε εκτενώς τα παραλειπόμενα της παρουσίασης, εστιάζοντας στην προσέλευση του κοινού, το όνομα του κόμματος, αλλά και τη σημειολογία του πρώην πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Σωτήρης Μπολάκης, μετέφερε το κλίμα από το σημείο, σημειώνοντας ότι η παρουσίαση άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις σε στελέχη και πολίτες, καθώς «Ο κόσμος είδε κάτι διαφορετικό». Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ο κόσμος είδε κάτι διαφορετικό, δεν ήταν ο γνωστός Αλέξης Τσίπρας και είχε άλλη ρητορική. Τα στελέχη δεν περίμεναν αυτή την παρουσίαση γιατί δεν έγινε καμία οργανωτική προσπάθεια».

Έντονο άρωμα Ανδρέα Παπανδρέου και ομοιότητες

Το στοιχείο που κυριάρχησε στην ανάλυση της εκδήλωσης ήταν οι προφανείς ομοιότητες στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα με εκείνες του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, κάνοντας χιούμορ με ένα παλιό σύνθημα, σχολίασε:

«Από εκεί που φώναζαν Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς, τώρα θα πρέπει να λένε Ελλάς, Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Είναι πετυχημένο, όλη η εκδήλωση ήταν πετυχημένη σε επίπεδο σκηνικό. Βεβαίως πολλή αντιγραφή Ανδρέα Παπανδρέου».

Οι χαρακτηριστικές στιγμές που πυροδότησαν τις συγκρίσεις ήταν πολλές.

Ο Αλέξης Τσίπρας ύψωσε το έγγραφο της διακήρυξης με το δεξί του χέρι, μια κίνηση που θύμισε άμεσα την αντίστοιχη ιστορική εμφάνιση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1974.

Η πιο έντονη ομοιότητα καταγράφηκε όταν η μικρή Ήρα ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος. Εκείνος τη φίλησε στο μάγουλο, αναπαράγοντας ακριβώς τη στιγμή του Ανδρέα Παπανδρέου με τη μικρή Αννούλα πίσω στο 1985.

Ο κλασικός χαιρετισμός. Ο τρόπος που ο πρόεδρος του νέου κόμματος χαιρετούσε το πλήθος με προτάσεις γεμάτες σκοπιμότητα.

Οι συμβολισμοί και το παρασκήνιο της εκδήλωσης

Η πολιτική εκδήλωση ξεκίνησε με σαφές ιδεολογικό πρόσημο υπό τους ήχους του «Bella Ciao». Στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της ΕΛ.Α.Σ., δείχνοντας ότι κοιτάζει προς το κέντρο και την αριστερά, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης υπήρξε μια μικρή σκηνοθετική αμηχανία μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του κόμματος στο video wall. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεπέρασε τη στιγμή, έπιασε το κοριτσάκι από το χέρι και φώναξε «βίρα τις άγκυρες».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε χειροκροτήματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει ένα τρυφερό φιλί στη σύζυγό του, Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία επέλεξε μια minimal και κομψή εμφάνιση με λευκά ρούχα.

Συγκρίνοντας φωτογραφικά στιγμιότυπα των δύο πολιτικών αρχηγών, ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα γίνονται εσκεμμένα:

«Ο Τσίπρας έχει προσωπικότητα, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Οι κινήσεις και η σημειολογία του έχουν σκοπιμότητα, το κάνει επίτηδες. Θέλει να παραπέμψει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο τρόπος που χαιρετούν με τα σηκωμένα χέρια είναι κλασσικός»