Κάλεσμα σε συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media.

«Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Κάνε το βήμα της Συμπαράταξης στο myelas.gr», γράφει στην ανάρτησή του που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο.

Οι πολίτες καλούνται να υπογράψουν στο myelas.gr .

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης (26/05) τη νέα πολιτική του κίνηση με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», απευθύνοντας κάλεσμα για μια «προοδευτική πανστρατιά» και θέτοντας τις βασικές προγραμματικές του δεσμεύσεις για τη χώρα.

Παρουσιάσε τις βασικές κατευθύνσεις και τις επτά κεντρικές δεσμεύσεις:

Ζωή με αξιοπρέπεια,

Ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες,

Δίκαιη ανάπτυξη,

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

Ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις,

Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία,

Νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.